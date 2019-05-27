Футбол
«Ахмат» расстался с Мохаммади и БалаемSport24.ru вчера в 19:04
Оба футболиста защищали цвета «Ахмата» с 2016 года. В сезоне-2018/19 25-летний Мохаммади провел в РПЛ 28 матчей и забил 1 гол. 28-летний Балай отыграл в чемпионате России 22 матча и забил 3 мяча.
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«Ахмат» покинули Мохаммади и Балай. Родолфо войдет в тренерский штаб команды
Sportbox.RUвчера в 20:13
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