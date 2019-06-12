Футбол
«Ахмат» проведет шесть матчей на сборе в АвстрииМатч ТВ 08:40
На сборе в Австрии «Ахмат» проведет шесть контрольных матчей. Первая игра состоится 19 июня против «Марибора».
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия
Москалькова раскритиковала полицию за применение силы
Как считает уполномоченный по правам человека, силовое воздействие со стороны полиции по отношению к задержанным говорит о нехватке профессионализма, и ситуация с Голуновым это продемонстрировала.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Общество
Из квартиры Алибасова пропал кот
Обновлено в 09:30
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
В августе 2014 года в Twitter аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Общество
Композитор Щедрин попросил Путина поговорить «о личном»
Обновлено в 08:41
Общество
Акция в поддержку Голунова в Петербурге прошла без задержаний
В отличие от Москвы, в Петербурге никого задерживать не стали и акция прошла без происшествий. Сотрудники полиции дежурили поблизости.
Обновлено в 08:41
Общество
В Петербурге в День России прозвучит рекордный «Полёт шмеля»
День России в Санкт-Петербурге будет отмечен традиционным красочным Фестивалем цветов, парадом духовых оркестров, которые «пойдут на рекорд», и другими праздничными событиями.
Обновлено в 02:57
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Общество
Главные блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками
В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях
Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Футбол
Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»
Обновлено в 10:17
Кино
В США проходит выставка машин из популярных фильмов
В Лос-Анджелесе проходит выставка, где посетители могут увидеть 40 транспортных средств из более чем 20 картин.
Обновлено в 10:44
Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Здоровье
В Омской области смертность превышает рождаемость
Естественная убыль населения в Омской области составила 3784 человека.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Новые павильоны «Здоровая Москва» открыли в парках
Обновлено в 10:17
Политика
Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира
По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Кино
Мультсериал про Чипа и Дейла переснимут
Студия Disney сообщила о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 09:55
Авто
Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли протестует против подарков Брэда Питта
Обновлено в 11:13
Общество
Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, в среду днем на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс.
Обновлено в 03:16