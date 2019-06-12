Футбол

«Ахмат» проведет шесть матчей на сборе в АвстрииМатч ТВ 08:40

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На сборе в Австрии «Ахмат» проведет шесть контрольных матчей. Первая игра состоится 19 июня против «Марибора».
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