Футбол

«Ахмат» проиграл «Спартаку» в ГрозномКавказский узел вчера в 12:11

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Нижич
72′
Олег Иванов
77′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
Матч между "Ахматом" и "Спартаком" в 21-м туре Российской премьер-лиги завершился со счетом 3:1 в пользу московской команды. Игра прошла сегодня в Грозном на стадионе "Ахмат Арена". Два гола во время матча забил футболист "Спартака" Луис Адриано, еще один - спартаковец Денис Глушаков.
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Футбол, РПЛ, Ахмат - Спартак, прямая текстовая онлайн трансляция

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