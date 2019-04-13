Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в ГрозномКавказский узел вчера в 15:07

Ахмат — Локомотив
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Милад Мохаммади
36′
45′+2′
Федор Смолов
Раванелли
47′
52′
Гжегож Крыховяк
57′
Алексей Миранчук
65′
Джефферсон Фарфан
Милад Мохаммади
Одисе Роши
70′
Раванелли
81′
82′
Бенедикт Хеведес
Раванелли
Бернард Бериша
85′
Беким Балай
Аблай Мбенг
85′
86′
Дмитрий Баринов
87′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
90′+1′
Мануэл Фернандеш
Брайан Идову
90′+3′
Джефферсон Фарфан
Роман Тугарев
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды. Матч состоялся сегодня в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена". Первый гол забил футболист "Локомотива" Федор Смолов на 45-й минуте игры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА, «Локомотив», «Барса», «Боруссия», «Ювентус» — в дайджесте новостей

Чемпионатвчера в 17:45

«Локомотив» победил «Ахмат» в Грозном. Только посмотрите, как забил Миранчук! (видео)

Советский спортвчера в 14:50

Удачный выезд «Локомотива» в Грозный. Видеообзор матча 23-го тура РПЛ

Sport.ruвчера в 16:59

«Локомотив» обыграл «Ахмат»

Soccer.ruвчера в 14:27

Мацей Рыбусь: «Приятно приезжать в Грозный»

Матч ТВ01:21

РПЛ. «Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат»

Бомбардир.рувчера в 14:25

«Ахмат» — «Локомотив» — 1:3. Видеообзор матча 23-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 14:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Футбол

Валерий РЕЙНГОЛЬД: «Зенит» почувствовал запах сырого мяса

Чемпион страны и обладатель Кубка в составе московского «Спартака», футбольный критик в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о поражении московского ЦСКА в матче с «Оренбургом» и предрек разгром в матче «Зенит» - «Анжи».
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
Обновлено в 04:04
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Автоспорт

Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Перми ликвидировали

Обновлено в 04:18
Общество

Спикер Госдумы Володин увеличил в 2018 году доход до 71,7 млн рублей

Обновлено 12 апреля в 12:15
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара

Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Здоровье

Диетологи назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина

Эксперты раскрыли полный список продуктов, разрешенных при данной проблеме.
Обновлено в 02:19
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Первые «товарные» кроссоверы Haval F7 российской сборки поступят к дилерам Haval после майских праздников.
Обновлено 12 апреля в 11:45
Экономика

Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП

Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено 12 апреля в 14:47
Происшествия

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 3 км

Обновлено в 02:25
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и бросил вызов Нурмагомедову

Американский боец Дастин Порье в рамках турнира UFC 236 победил соотечественника Макса Холлоуэя в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:31
Спорт

Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Авто

Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу

Официальные продажи новой Chevrolet Captiva в странах Южной Америки начнутся во второй половине текущего года.
Обновлено 12 апреля в 12:13
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Возле ночного клуба в Москве произошла стрельба

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, во время потасовки возле заведения на Кутузовском проспекте один из посетителей достал травматический пистолет и стал стрелять.
Обновлено в 01:30
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Политика

У Зеленского категорично высказались о судьбе выборов в ДНР и ЛНР

Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал "неидеальными" минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, но подчеркнул, что альтернативы им нет, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено вчера в 03:55
Политика

Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено 12 апреля в 00:55
Происшествия

Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
Обновлено в 02:40
Авто

В России за неделю цены на свои автомобили изменили 9 брендов

Самыми лояльными за последнюю неделю оказались: немецкий Mercedes-Benz, поднявший цену пикапа X-Class (на 1-3%) и корейская KIA, увеличившая стоимость хэтчбека Picanto и седана K900 (на 2,3-4%).
Обновлено вчера в 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное