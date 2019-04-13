Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в ГрозномКавказский узел вчера в 15:07

Ахмат — Локомотив
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Милад Мохаммади
36′
45′+2′
Федор Смолов
Раванелли
47′
52′
Гжегож Крыховяк
57′
Алексей Миранчук
65′
Джефферсон Фарфан
Милад Мохаммади
Одисе Роши
70′
Раванелли
81′
82′
Бенедикт Хеведес
Раванелли
Бернард Бериша
85′
Беким Балай
Аблай Мбенг
85′
86′
Дмитрий Баринов
87′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
90′+1′
Мануэл Фернандеш
Брайан Идову
90′+3′
Джефферсон Фарфан
Роман Тугарев
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды. Матч состоялся сегодня в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена". Первый гол забил футболист "Локомотива" Федор Смолов на 45-й минуте игры.
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