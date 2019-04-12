«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в ГрозномКавказский узел вчера в 15:07

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды. Матч состоялся сегодня в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена". Первый гол забил футболист "Локомотива" Федор Смолов на 45-й минуте игры.

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