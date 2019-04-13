Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в ГрозномКавказский узел вчера в 15:07

Ахмат — Локомотив
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Милад Мохаммади
36′
45′+2′
Федор Смолов
Раванелли
47′
52′
Гжегож Крыховяк
57′
Алексей Миранчук
65′
Джефферсон Фарфан
Милад Мохаммади
Одисе Роши
70′
Раванелли
81′
82′
Бенедикт Хеведес
Раванелли
Бернард Бериша
85′
Беким Балай
Аблай Мбенг
85′
86′
Дмитрий Баринов
87′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
90′+1′
Мануэл Фернандеш
Брайан Идову
90′+3′
Джефферсон Фарфан
Роман Тугарев
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды. Матч состоялся сегодня в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена". Первый гол забил футболист "Локомотива" Федор Смолов на 45-й минуте игры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Локомотив» не оставил шансов «Ахмату» в Грозном

Евро-футбол.рувчера в 14:33

«Локо» не был так хорош в этом году: забили Смолов, Фарфан, но главное – топ-штрафной Алексея Миранчука

Sports.ruвчера в 15:48

«Локомотив» победил «Ахмат» в Грозном. Только посмотрите, как забил Миранчук! (видео)

Советский спортвчера в 14:50

«Локомотив» мчится к Лиге чемпионов. Команда Семина победила в Грозном

Спорт-Экспрессвчера в 15:00

Удачный выезд «Локомотива» в Грозный. Видеообзор матча 23-го тура РПЛ

Sport.ruвчера в 16:59

ЦСКА, «Локомотив», «Барса», «Боруссия», «Ювентус» — в дайджесте новостей

Чемпионатвчера в 17:45

«Ахмат» — «Локомотив» — 1:3. Видеообзор матча 23-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 14:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Интернет

В Microsoft сообщили о взломе хакерами почтового сервиса Outlook

Американская корпорация Microsoft сообщила, что хакеры с начала 2019 года могли получить доступ к некоторым аккаунтам пользователей почтового клиента Outlook.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

Лайфхаки для путешественников. Как купить авиабилеты в 2 раза дешевле?

Как правило, чартер на 30–40% дешевле, покупают его обычно за 7–10 дней до поездки, поскольку борта формируются незадолго до полёта.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено вчера в 13:59
Спорт

Гимнастка Ильянкова победила в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Авто

История появления машины Matra у первого космонавта Земли

Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Иномарка устроила гонки с машиной скорой помощи в Петрозаводске

В Петрозаводске автомобиль Volkswagen Golf устроил гонки с машиной скорой помощи, которая ехала на вызов с включенной сиреной и маячками.
Обновлено вчера в 20:14
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов

По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Футбол

«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»

"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 15:58
Хоккей

Хоккеист СКА Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с Владиславом Гавриковым.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

В Техасе в результате урагана погибли двое детей

Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 22:54
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Единоборства

Крылов задушил Сен-Прю в реванше, Имадаев проиграл дебютный бой в UFC

Сегодня в Атланте прошел UFC 236. Боец из России Зелим Имадаев проиграл в дебютном бою в организации Максу Гриффину.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

Обновлено вчера в 22:26
Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба

В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Беременная жена Венсана Касселя снялась обнаженной для обложки журнала

Обновлено вчера в 04:35
Шоу-бизнес

Макс Барских: «Я надел колготки в сеточку и танцевал с пылесосом»

Обновлено вчера в 21:30
Авто

Первая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.
Обновлено 12 апреля в 17:27
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Проблемы с законом и разводы: как сложились судьбы звезд индийского кино

Обновлено вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефферсон Фарфан
Перуанский футболист
Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное