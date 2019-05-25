Футбол

«Ахмат» продлил контракт с Роши на три годаРИА Новости вчера в 14:30

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал новое соглашение с албанским полузащитником Одисе Роши, сообщается на официальной странице команды в Twitter. Как отмечается в сообщении, контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три года.
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«Ахмат» и «Ростов» показали формы на сегодняшний матч

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Городов продлил контракт с «Ахматом»

Советский спортвчера в 03:29
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Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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В Татарстане 26 мая проходит предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов для выдвижения в депутаты Госсовета РТ.
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Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи

Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
Обновлено вчера в 19:16
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Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
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Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.
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Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
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Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии

В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
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Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
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Патриарх Кирилл освятит в Страсбурге новый собор

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Футбол

«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и Каборе

Краснодарский клуб нанес на газон своего стадиона номера 33 и 77 в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
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Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
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Торнадо пронесся по городу Эль-Рено в американском штате Оклахома, по меньшей мере два человека погибли, несколько пропали без вести, сообщили местные СМИ.
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Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
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Владимир Пресняков-младший проигнорировал день рождения своей бывшей жены - Кристины Орбакайте - в соцсетях, не став публично поздравлять исполнительницу с 48-летием.
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Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС

Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
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«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка

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