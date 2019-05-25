«Ахмат» продлил контракт с Роши на три годаРИА Новости вчера в 14:30

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал новое соглашение с албанским полузащитником Одисе Роши, сообщается на официальной странице команды в Twitter. Как отмечается в сообщении, контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три года.

«Ахмат» продлил контракт с Роши на три года

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