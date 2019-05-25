Футбол
«Ахмат» продлил контракт с Роши на три годаРИА Новости вчера в 14:30
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал новое соглашение с албанским полузащитником Одисе Роши, сообщается на официальной странице команды в Twitter. Как отмечается в сообщении, контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три года.
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Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Кино
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
Обновлено в 03:43
Здоровье
Названы симптомы сердечных заболеваний у женщин
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
В Татарстане проходит предварительное голосование «Единой России»
В Татарстане 26 мая проходит предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов для выдвижения в депутаты Госсовета РТ.
Обновлено в 01:26
Политика
Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи
Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Религия
Папа Римский сравнил аборты с наймом киллера
Папа Римский Франциск высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен.
Обновлено вчера в 17:59
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Енисей» предложил «Зениту» провести «обряд удачи»
Красноярский "Енисей" хочет провести так назваемый "обряд удачи", организовав на поле живой коридор для команд, вылетевших из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:47
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Обновлено в 01:03
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
Сегодня, 26 мая в России вступает в силу приказ Минтруда, который корректирует правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Религия
Патриарх Кирилл освятит в Страсбурге новый собор
Утром 26 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит в Страсбурге новый собор Русской православной церкви.
Обновлено в 03:38
Футбол
«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и Каборе
Краснодарский клуб нанес на газон своего стадиона номера 33 и 77 в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции
Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Оклахоме не менее двух человек погибли в результате торнадо
Торнадо пронесся по городу Эль-Рено в американском штате Оклахома, по меньшей мере два человека погибли, несколько пропали без вести, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 04:00
Музыка
Максим Фадеев посчитал спецвыпуск «Голос. Дети» странным
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске произошёл пожар
34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания.
Обновлено в 05:09
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Пресняков не стал поздравлять Орбакайте с днем рождения в Instagram
Владимир Пресняков-младший проигнорировал день рождения своей бывшей жены - Кристины Орбакайте - в соцсетях, не став публично поздравлять исполнительницу с 48-летием.
Обновлено в 01:38
Политика
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС
Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10