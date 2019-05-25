Футбол
«Ахмат» продлил контракт с Роши на три годаРИА Новости 14:30
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал новое соглашение с албанским полузащитником Одисе Роши, сообщается на официальной странице команды в Twitter. Как отмечается в сообщении, контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три года.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
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Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
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В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
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Автоспорт
Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли
Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".
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Тренер канадцев признался, что не удивлен поражению сборной России
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо высказался о поражении команды России в полуфинальном поединке с финнами.
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«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
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Микроскопические грибы Fusarium oxysporum найдены в шахтах на западе Австралии и продемонстрировали чрезвычайно необычную способность пользоваться растворенными в среде соединениями золота.
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В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
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Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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