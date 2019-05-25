Футбол

«Ахмат» продлил контракт с Роши на три годаРИА Новости 14:30

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал новое соглашение с албанским полузащитником Одисе Роши, сообщается на официальной странице команды в Twitter. Как отмечается в сообщении, контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три года.
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Роши подписал трехлетний контракт с «Ахматом»

Спорт-Экспресс14:09

«Ахмат» продлил контракт с Роши

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Матч ТВ14:36

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Чемпионат14:55

«Ахмат» продлил контракт с Роши

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«Ахмат» продлил контракт с хавбеком Роши до 2022 года

Sports.ru15:09

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