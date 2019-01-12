Футбол
«Ахмат» приобрел у «Вислы» полузащитника сборной Польши Шиманьского
«Ахмат» приобрел у «Вислы» полузащитника сборной Польши ШиманьскогоSport24.ru09:35
Полузащитник плоцкой «Вислы» Дамиан Шиманьски переходит в «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба польского клуба. По информации Przeglad Sportowy, российский клуб заплатил за трансфер 23-летнего футболиста около 1,5 млн евро.
Sport24.ru09:35
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