Футбол
«Ахмат» попросил отменить красную карточку Уциева в игре с «Зенитом»РБК 09:07
«Ахмат» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку защитника Ризвана Уциева, полученную в матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита». Об этом сообщил глава судейского департамента РФС Александр Егоров.
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