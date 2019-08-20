Футбол

«Ахмат» попросил отменить красную карточку Уциева в игре с «Зенитом»РБК вчера в 09:07

«Ахмат» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку защитника Ризвана Уциева, полученную в матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита». Об этом сообщил глава судейского департамента РФС Александр Егоров.
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