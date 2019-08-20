«Ахмат» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку защитника Ризвана Уциева, полученную в матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита». Об этом сообщил глава судейского департамента РФС Александр Егоров.

«Ахмат» попросил отменить красную карточку Уциева в игре с «Зенитом»

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Политика Россиянам могут разрешить вешать флаги на домах Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что жителям страны могут разрешить вещать флаги страны на балконах своих домов. об этом сообщает ТАСС.

Политика Почему Макрон взял курс на сближение с Россией Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости "пересмотреть подход к взаимодействию между Россией и ЕС".

Политика Президент Италии принял отставку премьера Конте Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США "Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.

Футбол Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны» Поведение Дембеле возмутило руководство "блаугранас". Вчера стало известно, что форвард из-за травмы пропустит около пяти недель.

Политика Учителя пока не мешают выборам Мосгордумы Профсоюз «Учитель» призвал их задуматься об участии в работе избиркомов Члены профсоюза «Учитель» отказались работать в участковых избирательных комиссиях (УИК) на выборах в Мосгордуму и призвали своих коллег последовать своему примеру, заявив, что выборы стали «заведомо неправовыми».

Происшествия Медведь загрыз композитора в Канаде Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя в канадских горах, передает РИА "Новости".

Футбол Неймар: когда ты настоящий, тебя ненавидят Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в своём «Инстаграме» высказывание известного певца Боба Марли.

Гаджеты Предзаказ на смартфон Samsung Galaxy Note 10 поставил рекорд По данным компании, с 9 августа три главных сотовых оператора в Южной Корее начали принимать предзаказы на новый флагман Galaxy Note 10.

Здоровье Росстат назвал самые распространенные заболевания молодежи России В Росстате назвали наиболее распространенную болезнь среди молодежи России.

Армия и оружие Помпео: ИГ набирается сил в отдельных точках Ближнего Востока Госсекретарь США Майк Помпео признал сегодня, 20 августа, что террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) набирает силы в некоторых районах Ближневосточного региона.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Политика Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2» С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Здоровье Врачи извлекли из желудка 16-летней девушки огромный ком волос В Новосибирске провели необычную операцию. За медицинской помощью обратилась 16-летняя девушка. Ее беспокоили боли в области живота.

Политика Правительство до 1 октября примет решение по структуре зарплаты врачей Правительство до 1 октября примет решение о том, будет ли структура заработной платы врачей жестко зафиксирована или же будет возвращена система доплат.

Театры Театр Маяковского начнет сезон бенефисом Светланы Немоляевой В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского 20 августа состоит бенефис народной артистки Светланы Немоляевой.

Хоккей Форвард «Торонто» Марнер может перейти в швейцарский «Цюрих» Представили хоккеиста уже связались со швейцарским «Цюрихом». В этом клубе сезон перед драфтом проводил форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Авто Посмотрите, как 170 автомобилей одновременно жгут покрышки На сегодняшний день рекорд носит неофициальный характер — призом за самый массовый бернаут по-прежнему владеют участники из Австралии, которые в январе жгли покрышки в количестве 126 автомобилей.

Общество День Государственного флага РФ отметят на 33 площадках в Москве Столичные власти подготовили мероприятия в честь празднования Дня Государственного флага России, они пройдут на 33 городских площадках, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Игры В The Sims 4 откроется «Мир магии» Компания Electronic Arts наконец услышала призывы поклонников симулятора жизни The Sims 4. В ходе gamescom 2019 состоялся анонс очередного расширения «Мир магии».