Футбол

«Ахмат» попал под «Локомотив» на своём поле в ГрозномАргументы и Факты - Ставрополь 07:18

Ахмат — Локомотив
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Милад Мохаммади
36′
45′+2′
Федор Смолов
Раванелли
47′
52′
Гжегож Крыховяк
57′
Алексей Миранчук
65′
Джефферсон Фарфан
Милад Мохаммади
Одисе Роши
70′
Раванелли
81′
82′
Бенедикт Хеведес
Раванелли
Бернард Бериша
85′
Беким Балай
Аблай Мбенг
85′
86′
Дмитрий Баринов
87′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
90′+1′
Мануэл Фернандеш
Брайан Идову
90′+3′
Джефферсон Фарфан
Роман Тугарев
«Ахмат» и «Локомотив»порадовали болельщиков прекрасной игрой в Грозном в рамках 23 тура чемпионата России в премьер-лиге. Но, к сожалению, для принимающей стороны, три очка уехали с «паровозом» в Москву. Первый тайм прошел в равной борьбе, а ближе к перерыву соперники активизировались.
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