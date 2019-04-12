«Ахмат» попал под «Локомотив» на своём поле в ГрозномАргументы и Факты - Ставрополь 07:18

«Ахмат» и «Локомотив»порадовали болельщиков прекрасной игрой в Грозном в рамках 23 тура чемпионата России в премьер-лиге. Но, к сожалению, для принимающей стороны, три очка уехали с «паровозом» в Москву. Первый тайм прошел в равной борьбе, а ближе к перерыву соперники активизировались.

«Ахмат» попал под «Локомотив» на своём поле в Грозном

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