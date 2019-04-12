Футбол
«Ахмат» попал под «Локомотив» на своём поле в ГрозномАргументы и Факты - Ставрополь 07:18
Милад Мохаммади
|36′
|45′+2′
Федор Смолов
Раванелли
|47′
|52′
Гжегож Крыховяк
|57′
Алексей Миранчук
|65′
Джефферсон Фарфан
Милад Мохаммади
Одисе Роши
|70′
Раванелли
|81′
|82′
Бенедикт Хеведес
Раванелли
Бернард Бериша
|85′
Беким Балай
Аблай Мбенг
|85′
|86′
Дмитрий Баринов
|87′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
|90′+1′
Мануэл Фернандеш
Брайан Идову
|90′+3′
Джефферсон Фарфан
Роман Тугарев
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
21
Роши
77
Бериша
19
Иванов
8
Шиманский
11
Силва
17
Мбенг
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
5
Хёведес
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
7
Крыховяк
3
Идову
67
Тугарев
96
Жемалетдинов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
«Ахмат» и «Локомотив»порадовали болельщиков прекрасной игрой в Грозном в рамках 23 тура чемпионата России в премьер-лиге. Но, к сожалению, для принимающей стороны, три очка уехали с «паровозом» в Москву. Первый тайм прошел в равной борьбе, а ближе к перерыву соперники активизировались.
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«Локомотив» победил «Ахмат» в Грозном. Только посмотрите, как забил Миранчук! (видео)
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