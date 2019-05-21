Футбол

«Ахмат» подтвердил получение средств от фонда КадыроваSport24.ru 06:41

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил информацию о пожертвовании фонда Кадырова в пользу клуба. Ранее сообщалось, что клуб получит 600 млн рублей несколькими траншами в течение года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Генеральный директор «Ахмата» подтвердил, что клуб получал средства от Фонда Кадырова

Матч ТВ07:23

Генеральный директор «Ахмата» подтвердил, что клуб получал средства от Фонда Кадырова

Sportbox.RU07:23

«Мутко против»: фонд Кадырова перечислит «Ахмату» 600 миллионов рублей

Бомбардир.ру06:05

«Ахмат» подтвердил получение средств от фонда Кадырова

Sport24.ru06:41

Источник: фонд Кадырова пожертвует 600 миллионов рублей «Ахмату»

Спорт-Экспресс06:03

«Ахмат» подтвердил, что получает деньги от Фонда Ахмата Кадырова

Sports.ru07:52

Фонд Кадырова перечислит «Ахмату» 600 млн рублей

Евро-футбол.ру06:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ

Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
Политика

Все фракции Рады согласились на досрочные выборы

Все фракции Верховной рады согласились принять участие в досрочных выборах в парламент на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Посол Венесуэлы в РФ опроверг планы создания российской военной базы

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о планах создания в стране российской военной базы.
Обновлено в 05:17
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».
Обновлено в 04:17
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Политика

Суд в США поддержал требование раскрыть налоговые декларации Трампа

Суд в Вашингтоне поддержал требование конгрессменов США предоставить налоговые документы главы американского государства Дональда Трампа, сообщают информационные агентства.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств.
Обновлено в 08:03
Политика

Украина не переживет второго Порошенко: Аксенов о риторике Зеленского

Мол, второго Петра Порошенко Украина не переживет.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе заинтриговал фанатов снимком с младенцем

Обновлено в 03:38
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета Безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 16:17
Финансы

Российский рынок акций установил исторический рекорд

Предыдущий рекорд индекс Мосбиржи установил 23 апреля, когда достиг 2599,58 пункта.
Обновлено в 05:29
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Наука

В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества

Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Общество

Более 300 рейсов Alitalia отменили из-за забастовки пилотов

Авиакомпания Alitalia отменила свыше 300 рейсов из-за забастовки работников авиатранспорта.
Обновлено вчера в 20:09
Авто

Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» появились в продаже

Легендарные грузовики ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства в 1999 году, выставили на продажу за 700 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

В российской армии рассказали об отказе от тушенки и устриц

Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению, герой России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят российских солдат.
Обновлено в 07:05
Гаджеты

Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках

Обновлено вчера в 14:15
Политика

Васильева пригласила Путина на финал конкурса «Учитель года»

Обновлено в 06:01
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Общество

Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах

Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии

Обновлено вчера в 22:51
Энергетика

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Происшествия

Курганский подросток подозревается в убийстве родного деда

В Курганской области по подозрению в убийстве собственного деда задержан 15-летний подросток.
Обновлено в 06:04
Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Авто

Названы цены и комплектации нового кроссовера Hyundai Venue

Под капотом нового Hyundai Venue установлен 120-сильный турбомотор объемом 1,0 литра.
Обновлено вчера в 07:16
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Авто

Renault Megane получил новый дизельный мотор

Модель Renault Megane во всех комплектациях теперь доступна с новым силовым агрегатом — 1,7-литровым двигателем, производительность которого составляет 148 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента.
Обновлено в 08:11
Футбол

В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФА

Заместитель начальника отдела безопасности РПЛ Александр Сафонов рассказал о прошедшей процедуре лицензирования клубов.
Обновлено в 06:23
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное