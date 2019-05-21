Футбол
«Ахмат» подтвердил получение средств от фонда КадыроваSport24.ru 06:41
Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил информацию о пожертвовании фонда Кадырова в пользу клуба. Ранее сообщалось, что клуб получит 600 млн рублей несколькими траншами в течение года.
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Общество
Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»
Обновлено в 07:09
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".
Обновлено в 06:03
Происшествия
Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте
Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Общество
«Забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храма
Сообщалось, что ставший предметом недовольства местных жителей забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге начнут сносить в ближайшие дни.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Хоккей
Сборная Чехии по хоккею одолела Швейцарию на ЧМ-2019
Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:48
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова.
Обновлено в 07:40
Общество
В Латвии экс-чиновника оштрафовали за издание газеты на русском языке
Бывший исполнительный директор думы в городе Лиепая Эдгар Ратс оштрафован на 70 евро за издание газеты на русском языке, сообщает Sputnik Латвия.
Обновлено в 09:07
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Политика
Миссия МВФ прибыла на Украину для встречи с властями и оценки реформ
Рабочая миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину для встречи с руководством страны и оценки проводимых реформ.
Обновлено в 03:49
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России
Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Политика
Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.
Обновлено в 09:21
Политика
Владимир Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой
Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Обновлено в 07:14
Наука
На соляном руднике майя обнаружили уникальный артефакт
Американские антропологи во время раскопок на территории Белиза (Центральная Америка) обнаружили редкий и прекрасно сохранившийся артефакт цивилизации майя.
Обновлено в 09:54
Политика
Медведев проведет переговоры с премьером Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас на встрече в пятницу обсудят интеграционный процесс, ситуацию с нефтепроводом "Дружба", а также вопрос о задолженности Минска перед РФ из-за реализации незаконной схемы с поставками так называемых "растворителей", сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
Обновлено в 09:15
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Транспорт
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Политика
Туристы начали отменять брони в Абхазии из‐за акции протеста
Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина рассказала, что туристы начали отказываться от отдыха в республике из-за акции протеста в Сухуми.
Обновлено в 08:24
Футбол
Генич и Поленов прокомментируют финал Кубка России
«Матч ТВ» в прямом эфире покажет финал Кубка России. Матч «Локомотив» – «Урал», который пройдет в Самаре, состоится 22 мая.
Обновлено в 06:58
Футбол
«МЮ» согласовал трансфер 21-летнего хавбека Джеймса из «Суонси»
«МЮ» подпишет 21-летнего игрока за 15 миллионов фунтов. Джеймс присоединится к команде уже этим летом.
Обновлено в 05:56
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании
Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Автоспорт
Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет
Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Ульяновской области сошел с рельсов железнодорожный состав
Как сообщил на своей страничке в facebook.com министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, сегодня в Барыше сошел с путей железнодорожный состав из восьми пустых цистерн, следовавший из Инзы в Самару.
Обновлено в 08:00
Кино
К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко выросло
Пиратские копии финального сезона, стартовавшего 14 апреля, появились на 1098 различных сайтах, причем 94 из них были тематическими и создавались специально под «Игру престолов», констатирует Group-IB.
Обновлено в 09:47