Футбол

«Ахмат» подписал вратаря «Томи» МелиховаБомбардир.ру 13:26

В минувшем сезоне ФНЛ «Томь» заняла третье место. Мелихов – воспитанник новокузнецкого футбола. За «Томь» (с 2016 года) вратарь провел суммарно в РПЛ и ФНЛ 46 матчей, пропустил 66 голов.
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«Ахмат» объявил о подписании голкипера Мелихова (фото)

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Вратарь «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат». Контракт – на 5 лет

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