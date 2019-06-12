Футбол
«Ахмат» подписал вратаря «Томи» МелиховаБомбардир.ру 13:26
В минувшем сезоне ФНЛ «Томь» заняла третье место. Мелихов – воспитанник новокузнецкого футбола. За «Томь» (с 2016 года) вратарь провел суммарно в РПЛ и ФНЛ 46 матчей, пропустил 66 голов.
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МИД Молдавии отзывает посла в США
Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.
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Обновлено в 14:05
Политика
Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана
Обновлено вчера в 16:03