Футбол

«Ахмат» подписал контракт с полузащитником польской «Лехии» МихалакомРИА Новости 10:03

Польский полузащитник Конрад Михалак подписал контракт с "Ахматом", сообщается на странице грозненского футбольного клуба в Twitter. Отмечается, что соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на четыре года.
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