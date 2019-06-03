Футбол
«Ахмат» подписал контракт с полузащитником польской «Лехии» МихалакомРИА Новости 10:03
Польский полузащитник Конрад Михалак подписал контракт с "Ахматом", сообщается на странице грозненского футбольного клуба в Twitter. Отмечается, что соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на четыре года.
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