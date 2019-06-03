Футбол
«Ахмат» подписал контракт с полузащитником молодёжной сборной ПольшиЧемпионат 09:48
Полузащитник молодёжной сборной Польши Конрад Михалак, ранее выступавший за гданьскую «Лехию», подписал контракт с «Ахматом». Об этом в социальной сети сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика
Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик
Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Азовском море ищут выпавшего за борт матроса буксира
В Азовское море вылетел вертолет МЧС России с десантной группой "Крым-СПАС" для поиска члена экипажа буксира, который выпал за борт.
Обновлено в 13:11
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
Обновлено в 12:34
Единоборства
Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа
Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.
Обновлено вчера в 03:30
Спорт
IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.
Обновлено в 06:19
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Авто
Кроссовер Hyundai Kona стал гибридом
От остальных кроссоверов Kona гибрид отличается приборной панелью с увеличенным дисплеем, на который, в том числе, выводятся данные о работе гибридной силовой установки.
Обновлено в 09:15
Транспорт
За 7 лет метрополитен Петербурга купит 800 вагонов
Уже в 2019 году парк подвижного состава предприятия пополнится на 84 вагона. Беглов сделал своё заявление в ходе визита в метродепо Невское.
Обновлено в 11:35
Общество
В России началась третья волна перехода на цифровое ТВ
В России 3 июня стартовала третья волна перехода на цифровое вещание.
Обновлено в 09:47
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Общество
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Технологии
Участвующий в маркировке бизнес сможет получать идентификаторы GS1 на льготных условиях
Производители и импортеры, участвующие в маркировке, смогут использовать идентификаторы GS1 для описания товаров на льготных условиях.
Обновлено в 09:12
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Политика
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В результате ДТП на МКАД сгорел автомобиль
Обновлено в 13:16
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Энергетика
Средняя цена нефти Urals в январе-мае снизилась на 2,3%
Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2019 года оказалась на уровне $66,34 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.
Обновлено в 05:42
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00