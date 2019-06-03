Футбол

«Ахмат» подписал контракт с полузащитником молодёжной сборной ПольшиЧемпионат 09:48

Полузащитник молодёжной сборной Польши Конрад Михалак, ранее выступавший за гданьскую «Лехию», подписал контракт с «Ахматом». Об этом в социальной сети сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.
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«Ахмат» приобрел польского полузащитника Михалака (фото)

Советский спорт09:28

«Ахмат» подписал контракт с польским полузащитником Конрадом Михалаком

Спорт-Экспресс10:03

«Ахмат» подписал хавбека молодежной сборной Польши

Матч ТВ09:51

«Ахмат» подписал контракт с полузащитником молодёжной сборной Польши

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Футболист молодежной сборной Польши Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»

ТАСС09:28

Полузащитник сборной Польши перешел в «Ахмат»

Нева Спорт10:15

«Ахмат» объявил о трансфере 21-летнего полузащитника «Лехии» из Гданьска

Sport24.ru09:23
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика

Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик

Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.
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Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
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В Азовском море ищут выпавшего за борт матроса буксира

В Азовское море вылетел вертолет МЧС России с десантной группой "Крым-СПАС" для поиска члена экипажа буксира, который выпал за борт.
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Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

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Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

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Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа

Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.
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IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном

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Общество

Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.
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Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
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Кроссовер Hyundai Kona стал гибридом

От остальных кроссоверов Kona гибрид отличается приборной панелью с увеличенным дисплеем, на который, в том числе, выводятся данные о работе гибридной силовой установки.
Обновлено в 09:15
Транспорт

За 7 лет метрополитен Петербурга купит 800 вагонов

Уже в 2019 году парк подвижного состава предприятия пополнится на 84 вагона. Беглов сделал своё заявление в ходе визита в метродепо Невское.
Обновлено в 11:35
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В России началась третья волна перехода на цифровое ТВ

В России 3 июня стартовала третья волна перехода на цифровое вещание.
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В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

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Армия и оружие

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Общество

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Технологии

Участвующий в маркировке бизнес сможет получать идентификаторы GS1 на льготных условиях

Производители и импортеры, участвующие в маркировке, смогут использовать идентификаторы GS1 для описания товаров на льготных условиях.
Обновлено в 09:12
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Политика

Пресс-секретарь Зеленского назвала себя бывшим «агентом Кремля»

Обновлено в 10:55
Политика

Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 10:26
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

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Политика

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
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Происшествия

В результате ДТП на МКАД сгорел автомобиль

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Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Энергетика

Средняя цена нефти Urals в январе-мае снизилась на 2,3%

Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2019 года оказалась на уровне $66,34 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.
Обновлено в 05:42
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
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