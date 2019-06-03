«Ахмат» подписал контракт с полузащитником молодёжной сборной ПольшиЧемпионат 09:48

Полузащитник молодёжной сборной Польши Конрад Михалак, ранее выступавший за гданьскую «Лехию», подписал контракт с «Ахматом». Об этом в социальной сети сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

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