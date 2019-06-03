Футбол
«Ахмат» подписал контракт с полузащитником молодёжной сборной ПольшиЧемпионат 09:48
Полузащитник молодёжной сборной Польши Конрад Михалак, ранее выступавший за гданьскую «Лехию», подписал контракт с «Ахматом». Об этом в социальной сети сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Политика
Комитет ПАСЕ предложил допустить Россию на сессию ассамблеи в июне
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, в которой идет речь о предоставлении России полномочий для участия в июньской сессии, следует из документа (.pdf) на сайте парламентской ассамблеи.
Обновлено в 17:24
Политика
В Лондоне готовятся к визиту Дональда Трампа
После Великобритании Трамп отправится в Ирландию и Францию.
Обновлено в 03:02
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами
В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Шотландец нашел дома средневековую шахматную фигуру
Обновлено в 09:07
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Политика
Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня
Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косове, включая россиянина Михаила Краснощекова, будет вынесена на обсуждение Совета Безопасности 10 июня.
Обновлено в 16:33
Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено в 14:40
Политика
Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II
Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В тройной аварии на Невском пострадали два человека
Специалисты рассказывают, что пострадали два человека – одному молодому человеку 17, а другому 18 лет.
Обновлено в 19:16
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Общество
Власти Мехико разрешили мальчикам ходить в школу в юбках
Обновлено в 18:15
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в мае снизилась на 3,8%
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в мае 2019 года уменьшилась, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 3,8% и составила 106,3 млн т, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Экономика
Бразилия приостановила поставки говядины в Китай
Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай.
Обновлено в 19:32
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
Обновлено в 12:34
Наука
В столице Болгарии археологи нашли крупное захоронение времен неолита
В городе София группой археологов найдено захоронение времен неолита, возраст которого составляет около 7,6 тысячи лет назад, об этом проинформировали в пресс-релизе академии наук Болгарии.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Политика
Помпео назвал деятельность Huawei противоречащей западным ценностям
Соединенные Штаты призывают союзников не пользоваться услугами китайской корпорации Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям, заявил в понедельник, 3 июня, в интервью Euronews американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 19:28
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Умер заключенный из прославившейся банкетом российской колонии
В Орловской области скончался заключенный исправительной колонии №2 города Ливны, в которой осужденные устроили праздничный банкет на Пасху.
Обновлено в 12:59
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено в 14:00