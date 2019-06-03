«Ахмат» подписал игрока молодежной сборной ПольшиSoccer.ru 09:37

"Ахмат" усилился футболистом молодежной сборной Польши Конрадом Михалаком, который ранее выступал за "Лехию" из Гданьска. Об этом сообщил президент российского клуба Магомед Даудов. С 21-летним футболистом подписан контракт на 4 года.

Спорт день за днем

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Здоровье Минздрав изменит правила оформления больничного Изменения в правила оформления больничных внесли специалисты Минздрава, подготовив соответствующий законопроект.

Происшествия На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

Происшествия Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.

Политика Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 июня, прибыл в Великобританию с государственным визитом вместе со своей супругой Меланьей.

Политика В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Происшествия СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье Дело об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье передано в центральный аппарат СКР.

Экономика Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.

Здоровье Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом Счетная палата указала Минздраву, Роспотребнадзору, Росздравнадзору и Федеральному медико-биологическиму агентству (ФМБА) России на низкий уровень освоения средств госбюджета в 2018 году.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Футбол Девять футболистов покинули «Енисей» Девять футболистов покинули «Енисей» по окончанию сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Космос В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.

Энергетика «Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen высоко оценила прошедшие в Москве переговоры по ситуации с нефтепроводом "Дружба".

Общество СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Кино ФАС не выявила причастность Минкультуры к переносу проката «Мстителей» По информации пресс-службы, согласно копиям документов, полученным ФАС России от министерства, ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" представило в ведомство комплект документов на получение прокатного удостоверения на фильм "Мстители: Финал" с датой выхода в прокат 29 апреля.

Футбол Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси» Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».

Происшествия Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизируется к концу июня Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево будут решены к концу июня.

Гаджеты Компания Huawei купила российские технологии распознавания лиц Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.