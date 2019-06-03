Футбол

«Ахмат» подписал игрока молодежной сборной ПольшиSoccer.ru 09:37

"Ахмат" усилился футболистом молодежной сборной Польши Конрадом Михалаком, который ранее выступал за "Лехию" из Гданьска. Об этом сообщил президент российского клуба Магомед Даудов. С 21-летним футболистом подписан контракт на 4 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полузащитник сборной Польши перешел в «Ахмат»

Нева Спорт10:15

«Ахмат» подписал контракт с польским полузащитником Конрадом Михалаком

Спорт-Экспресс10:03

«Ахмат» объявил о трансфере 21-летнего полузащитника «Лехии» из Гданьска

Sport24.ru09:23

«Ахмат» подписал контракт с полузащитником молодёжной сборной Польши

Чемпионат09:48

Футболист молодежной сборной Польши Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»

ТАСС09:28

«Ахмат» приобрел польского полузащитника Михалака (фото)

Советский спорт09:28

«Ахмат» подписал хавбека молодежной сборной Польши

Матч ТВ09:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Обновлено 01 июня в 04:51
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Здоровье

Минздрав изменит правила оформления больничного

Изменения в правила оформления больничных внесли специалисты Минздрава, подготовив соответствующий законопроект.
Обновлено в 09:04
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Политика

Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 июня, прибыл в Великобританию с государственным визитом вместе со своей супругой Меланьей.
Обновлено в 08:02
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Политика

В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 09:16
Происшествия

СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

Дело об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье передано в центральный аппарат СКР.
Обновлено в 11:38
Наука

Кофе объявлен безопасным для сердца напитком

Обновлено в 11:12
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Здоровье

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом

Счетная палата указала Минздраву, Роспотребнадзору, Росздравнадзору и Федеральному медико-биологическиму агентству (ФМБА) России на низкий уровень освоения средств госбюджета в 2018 году.
Обновлено в 09:43
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Футбол

Девять футболистов покинули «Енисей»

Девять футболистов покинули «Енисей» по окончанию сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 11:56
Космос

В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено в 10:00
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Обновлено в 11:24
Энергетика

«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen высоко оценила прошедшие в Москве переговоры по ситуации с нефтепроводом "Дружба".
Обновлено в 11:14
Общество

СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Кино

ФАС не выявила причастность Минкультуры к переносу проката «Мстителей»

По информации пресс-службы, согласно копиям документов, полученным ФАС России от министерства, ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" представило в ведомство комплект документов на получение прокатного удостоверения на фильм "Мстители: Финал" с датой выхода в прокат 29 апреля.
Обновлено в 06:57
Футбол

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».
Обновлено в 09:00
Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:38
Происшествия

Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизируется к концу июня

Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево будут решены к концу июня.
Обновлено в 11:22
Общество

Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья

Обновлено в 08:00
Политика

Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии

Обновлено в 06:47
Гаджеты

Компания Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
Обновлено в 07:07
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное