Футбол
«Ахмат» подписал игрока молодежной сборной ПольшиSoccer.ru 09:37
"Ахмат" усилился футболистом молодежной сборной Польши Конрадом Михалаком, который ранее выступал за "Лехию" из Гданьска. Об этом сообщил президент российского клуба Магомед Даудов. С 21-летним футболистом подписан контракт на 4 года.
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В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
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В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
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Минздрав изменит правила оформления больничного
Изменения в правила оформления больничных внесли специалисты Минздрава, подготовив соответствующий законопроект.
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Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
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Происшествия
Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
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Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 июня, прибыл в Великобританию с государственным визитом вместе со своей супругой Меланьей.
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В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 09:16
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СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье
Дело об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье передано в центральный аппарат СКР.
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Кофе объявлен безопасным для сердца напитком
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Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
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Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом
Счетная палата указала Минздраву, Роспотребнадзору, Росздравнадзору и Федеральному медико-биологическиму агентству (ФМБА) России на низкий уровень освоения средств госбюджета в 2018 году.
Обновлено в 09:43
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Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Футбол
Девять футболистов покинули «Енисей»
Девять футболистов покинули «Енисей» по окончанию сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 11:56
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено в 10:00
Энергетика
«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen высоко оценила прошедшие в Москве переговоры по ситуации с нефтепроводом "Дружба".
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Общество
СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
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ФАС не выявила причастность Минкультуры к переносу проката «Мстителей»
По информации пресс-службы, согласно копиям документов, полученным ФАС России от министерства, ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" представило в ведомство комплект документов на получение прокатного удостоверения на фильм "Мстители: Финал" с датой выхода в прокат 29 апреля.
Обновлено в 06:57
Футбол
Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»
Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».
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Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
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Происшествия
Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизируется к концу июня
Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево будут решены к концу июня.
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Политика
Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Компания Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
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Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
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