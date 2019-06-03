«Ахмат» подписал хавбека молодежной сборной ПольшиМатч ТВ 09:51

«Ахмат» заключил контракт с полузащитником «Лехии» и молодежной сборной Польши Конрадом Михалаком.

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Политика Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу «Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.

Происшествия Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.

Гаджеты Производителей гаджетов с eSim обяжут хранить данные на территории РФ От производителей гаджетов с поддержкой технологии и поставщикам платформ могут потребовать открывать российские представительства, получать соответствующие лицензии и хранить данные на территории страны.

Авто В России стартовали продажи Kia Soul нового поколения Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).

Происшествия МВД опровергло проверку полицейских из-за хищения бриллианта-вещдока Управление МВД по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о начатой проверке в отношении сотрудников, связанной с хищением находившегося в материалах уголовного дела бриллианта.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Происшествия Неизвестные украли участок дороги в Томской области Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Общество Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".

Политика 30% экономики Красноярского края находится в тени 40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.

Здоровье В России выросло число острых отравлений алкоголем "Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.

Политика Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Кино Джейсон Стэйтем приедет в Москву Стало известно, что британский актер Джейсон Стэйтем приедет в Москву 25 июня.

Футбол Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала» Защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер объявил о своем уходе из клуба.

Происшествия В Индии пропал военный самолет Ан-32 Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Культура Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).

Шоу-бизнес Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл.

Политика Вексельберг назвал санкции США против него «тотальным жизненным кризисом» Уже в августе, отчитываясь перед Сенатом, чиновники Минфина США сообщали, что из-за санкций Вексельберг потерял 3 млрд долларов.

Общество Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.