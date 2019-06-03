Футбол
«Ахмат» подписал хавбека молодежной сборной ПольшиМатч ТВ 09:51
«Ахмат» заключил контракт с полузащитником «Лехии» и молодежной сборной Польши Конрадом Михалаком.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Производителей гаджетов с eSim обяжут хранить данные на территории РФ
От производителей гаджетов с поддержкой технологии и поставщикам платформ могут потребовать открывать российские представительства, получать соответствующие лицензии и хранить данные на территории страны.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 07:10
Авто
В России стартовали продажи Kia Soul нового поколения
Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
Обновлено в 03:54
Происшествия
МВД опровергло проверку полицейских из-за хищения бриллианта-вещдока
Управление МВД по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о начатой проверке в отношении сотрудников, связанной с хищением находившегося в материалах уголовного дела бриллианта.
Обновлено в 10:35
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Неизвестные украли участок дороги в Томской области
Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 08:59
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Политика
Минобороны прокомментировало снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:27
Общество
Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ
Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Политика
Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик
Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.
Обновлено в 08:42
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Кино
Джейсон Стэйтем приедет в Москву
Стало известно, что британский актер Джейсон Стэйтем приедет в Москву 25 июня.
Обновлено в 08:20
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Футбол
Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»
Защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер объявил о своем уходе из клуба.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Индии пропал военный самолет Ан-32
Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:55
Культура
Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов
Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма
Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Вексельберг назвал санкции США против него «тотальным жизненным кризисом»
Уже в августе, отчитываясь перед Сенатом, чиновники Минфина США сообщали, что из-за санкций Вексельберг потерял 3 млрд долларов.
Обновлено в 10:20
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
Обновлено в 03:19
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
В Чечне обнаружили 300 взрывоопасных предметов
В Чечне за два месяца поисковых работ было обследовано более 250 гектаров территории на наличие взрывоопасных предметов.
Обновлено в 10:23