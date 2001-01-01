Футбол

«Ахмат» победил немецкий клуб в товарищеском матчеSport.ru 15:58

3 фото
Во вторник, девятого июля, грозненский "Ахмат" в рамках подготовки к предстоящему сезону провёл очередной контрольный поединок в Австрии. На этот раз подопечные Рашида Рахимова проэкзаменовали скромный немецкий "Хольштайн Киль", обыграв команду из второй Бундеслиги со счётом 1:0.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Ахмат» обыграл немецкий клуб перед матчем против «Краснодара»

Советский спорт13:31

«Ахмат» обыграл немецкий клуб в контрольном матче

Чемпионат14:45

«Ахмат» победил «Хольштайн» в товарищеском матче благодаря голу Бериши

Спорт-Экспресс13:00

ФК «Ахмат» завершил летние сборы победой

Чеченская Республика Сегодня13:16

«Ахмат» выиграл у немецкой команды в товарищеском матче

Матч ТВ13:21

«Краснодар-2» сыграл три межсезонных матча

Кубань 2405:47

9 июля грозненцы на летних сборах проведут заключительный контрольный матч

ИА Грозный-Информ04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Происшествия

Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях

Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Экономика

Аналитики предупредили США о риске дефолта в сентябре

Эксперты вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики предупредили США о риске дефолта в сентябре, пишет РБК.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Космос

Космический корабль SpaceX Starship могут представить ещё до конца текущего месяца

Обновлено в 06:02
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Наука

Афродизиаком в сперме самцы миног привлекают самок к спариванию

Обновлено в 18:08
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Интернет

Instagram вводит новые функции для борьбы с травлей в Сети

Социальная сеть "Инстаграм" сообщила о введении новых функций, направленных на борьбу с "онлайн-травлей", сообщается в опубликованном заявлении компании.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки

Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки.
Обновлено в 14:03
Экономика

Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

Речь идет о четырех участках в Москве и Петербурге, а также о заброшенном пионерлагере в Подмосковье.
Обновлено в 20:07
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Происшествия

В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон

Пассажирка московского метро упала под поезд, пытаясь достать свой упавший телефон.
Обновлено в 16:39
Экономика

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США.
Обновлено в 14:42
Футбол

Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 14:00
Происшествия

На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти

В Перу неизвестные повредили самый крупный трубопровод Norperuano, в результате чего произошел разлив нефти.
Обновлено в 20:26
Экономика

Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн

Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Общество

Россия оказалась среди стран—лидеров с отклонениями от стандартного режима труда

Россия оказалась среди стран—лидеров с отклонениями от стандартного режима труда Примерно две трети россиян регулярно трудятся вечером, ночью и в выходные дни — это один из самых высоких показателей среди европейских стран, говорится в исследовании Высшей школы экономики.
Обновлено в 19:16
Общество

В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров

В городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Соревнование провели на ипподроме при казино Emerald Downs.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей

Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.
Обновлено в 20:07
Происшествия

В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»

Обновлено в 15:41
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Общество

Росприроднадзор предложил создать центры реабилитации диких животных

Руководитель Росприродназдора Светлана Радионова полагает, что как минимум два центра реабилитации диких животных необходимо открыть в России.
Обновлено в 21:17
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Испании в крупнейшем океанариуме Европы произошел пожар

В Океанографическом парке Валенсии (L'Oceanogràfic) в Испании из-за пожара эвакуировали посетителей.
Обновлено в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хольштайн
Спортивный клуб
Немецкий футбольный и спортивный клуб, базирующийся в городе Киль, Шлезвиг-Гольштейн. В десятые и двадцатые года XX века клуб был сильнейшей командой в северной части Германии, победив в шести региональных чемпионатах и заняв второе место ещё шесть раз.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное