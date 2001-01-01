Футбол
«Ахмат» победил немецкий клуб в товарищеском матчеSport.ru 15:58
Во вторник, девятого июля, грозненский "Ахмат" в рамках подготовки к предстоящему сезону провёл очередной контрольный поединок в Австрии. На этот раз подопечные Рашида Рахимова проэкзаменовали скромный немецкий "Хольштайн Киль", обыграв команду из второй Бундеслиги со счётом 1:0.
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