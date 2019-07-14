Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛГазета.Ru 16:35

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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