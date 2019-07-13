Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛГазета.Ru 16:35

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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РПЛ. «Краснодар» проиграл «Ахмату»

Бомбардир.ру16:30

«Краснодар» уступил «Ахмату» в Грозном

LiveSport.ru16:32

«Краснодар» уступил «Ахмату» в матче первого тура премьер-лиги

РБК Краснодар16:30

«Ахмат» минимально переиграл «Краснодар» благодаря голу Бериши

Евро-футбол.ру16:39

«Ахмат» — «Краснодар» — 1:0, 14 июля 2019, обзор матча

Чемпионат16:45

«Ахмат» – «Краснодар». Хозяева выигрывают после первого тайма (видео)

Советский спорт15:21

Онлайн-трансляция матча «Ахмат» - ФК «Краснодар»

Все про Спорт рувчера в 02:49
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Политика

Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
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Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол

Моуринью: «Роналду может выиграть Кубок Америки раньше, чем Месси»

Напомним, Лионель Месси пока не выигрывал ничего стоящего со сборной Аргентины.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до шести

В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, по последней информации, погибли шесть человек.
Обновлено в 14:46
Футбол

Голы Дзюбы и Ерохина помогли «Зениту» обыграть «Тамбов» на старте РПЛ

В матче первого тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" под руководством Сергея Семака на поле домашней "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге обыграл "Тамбов" Александра Григоряна со счетом 2:1. У победителей встречи голами отметились Александр Ерохин и Артем Дзюба, забившие мячи на 46-й и 48-й минутах соответственно, голевые передачи на свой счет записали Юрий Жирков и Себастьян Дриусси.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Футбол

Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА

Обновлено в 11:29
Наука

Учёные объяснили, почему мы не заканчиваем блокноты и дневники

Касаясь вопроса причин, ученые, публицисты и художники, опрошенные в рамках статьи, сходятся во мнении, что чистая бумага новой тетради для пишущего символизируют возможности, тогда как уже заполненные — неудачи при их реализации.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Футбол

Форвард американского клуба Росси может перейти в «Краснодар»

Уругвайский футболист перебрался в американский клуб зимой 2018 года.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика

Захарова дала советы украинским властям

В эфире "России 1" Мария Захарова дала советы украинским властям.
Обновлено в 14:02
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Здоровье

Кому не помогут антидепрессанты

Как распознать депрессию и кому не помогут таблетки, разобралась "Газета.Ru" с помощью эксперта.
Обновлено в 11:07
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
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Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Футбол

Нападающий «Ливерпуля» может оказаться в ЦСКА

По информации одного из самых авторитетных источников, который связан с английским «Ливерпулем» Liverpool Echo, молодой нападающий «красных» может перейти в ЦСКА.
Обновлено в 15:29
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Политика

Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян

Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.
Обновлено вчера в 13:07
Технологии

Волгоградцам рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников

Современные мошенники уже давно освоились в интернете.
Обновлено в 13:24
Футбол

Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»

На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Общество

Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Эд Ширан заявил о страшной болезни

Обновлено вчера в 14:33
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