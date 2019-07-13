Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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