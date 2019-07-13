Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛГазета.Ru 16:35
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
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Касаясь вопроса причин, ученые, публицисты и художники, опрошенные в рамках статьи, сходятся во мнении, что чистая бумага новой тетради для пишущего символизируют возможности, тогда как уже заполненные — неудачи при их реализации.
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Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
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ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
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Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
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Эд Ширан заявил о страшной болезни
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