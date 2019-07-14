Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛГазета.Ru вчера в 16:35
|9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
|28′
Зоран Нижич
|33′
Евгений Харин
|36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
|46′
|56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
|69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|72′
Руслан Камболов
|74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
|82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
|84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
|87′
|90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
|90′+4′
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
8
Шиманский
59
Харин
77
Бериша
23
Швец
21
Роши
19
Иванов
18
Понсе
39
Сафонов
6
Рамирес
4
Мартынович
5
Спаич
89
Стоцкий
17
Игнатьев
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
93
Сулейманов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:16, Вашингтон
Авто
Опубликован топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку
Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума.
Обновлено в 00:42
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%
Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
Рак сумеет сполна насладиться каждой минутой, а Телец сможет утолить свою жажду общения. Гороскоп на 15 июля
Другими словами, каким бы ни был сон – даже совсем фантастическим – звезды гороскопа советуют Овну, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Бурятии локализовали лесной пожар, угрожавший детскому лагерю
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Клинцевич отреагировал на призыв ЕС к России о сохранении ДРСМД
Призыв Евросоюза к России сделать все для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) направлен не по адресу, полагает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено вчера в 17:59
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает потепление
Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!
Уже к концу этого года ОК! может стать "еще одним успешным проектом", рассчитывает Агаларов.
Обновлено в 01:01
Происшествия
СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушкой
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва»
Меган Маркл и принц Гарри присоединились на красной дорожке к касту перезапуска знаменитого мультфильма Disney.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить
На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.
Обновлено 13 июля в 02:18
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье
Названы три опасных продукта, провоцирующие образование тромбов
На первом месте свиная и говяжья печень, в которой содержится много витаминов группы К. Они очень серьезно влияют на свертываемость крови, тем самым повышая опасность образования тромбов.
Обновлено вчера в 23:15
Наука
Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых
Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.
Обновлено в 00:19
Спорт
Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций
Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
Обновлено в 01:05
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
В США 18 собак съели своего хозяина
В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено вчера в 05:51
Общество
Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области
Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено вчера в 21:15