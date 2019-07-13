Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Все про Спорт ру

Происшествия Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX Полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Происшествия Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.

Наука Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Экономика В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.

Музыка Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком Народный артист России, актер Малого театра и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о трудной борьбе с онкологическим заболеванием.

Политика В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.

Теннис Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.

Экономика Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира На фоне доминирования КНР в мировой торговле растущая роль страны в глобальных финансовых потоках остается в тени, хотя экспорт китайского капитала по всему миру в последние десятилетия достиг рекордных масштабов, говорится в работе группы экономистов из Гарварда, Университета Мюнхена и кильского ИМЭ.

Гаджеты Неожиданный анонс. Глава Redmi сегодня представит совершенно новый продукт Компания Redmi сегодня проведет онлайновую трансляцию, в которой Лу Вейбинг в течение часа или даже дольше будет демонстрировать совершенно новый продукт компании.

Общество Названы ошибки, из-за которых пассажиров не пустят на поезд Эксперты составили рейтинг самых распространённых ошибок, в том числе и преднамеренных, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.

Наука В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе» Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.

Общество Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1» Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Футбол Крылья Советов — ЦСКА 2:0 В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.

Экономика Александр Исаев о причинах и программе строительства Северомуйского тоннеля-2 Александр Исаев о причинах и программе строительства Северомуйского тоннеля-2 В прошлом году «Сибантрацит» Дмитрия Босова неожиданно объявил, что готов решить проблему расширения наиболее сложного узкого места на БАМе — Северомуйского тоннеля.

Футбол ЦСКА предложил 12 млн евро за форварда «Флуминенсе» Как сообщает «Чемпионат», российский клуб предложил 12 млн евро за переход нападающего «Флуминесе» Педро Абреу.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

Политика Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.