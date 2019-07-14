Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Общество Москвичам рассказали, как привести в порядок домашний архив Сотрудники Главархива Москвы дали советы, как можно быстро привести в порядок домашний архив документов.

Авто BMW показала специальную версию модели мотоцикла R nine T Выпуск модели был приурочен к 50-летию сборки данных байков на фабрике Шпандау, находящейся в Берлине.

Экономика СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым В последний раз об интересе бахрейнских компаний к вложениям в Крым Довина заявлял в августе 2018 года.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Футбол ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Нападающий "Ливерпуля" Тайво Авонийи может продолжить карьеру в ЦСКА.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Происшествия Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.

Происшествия Глава Нижнеудинского района ушел в отставку Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе» Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.

Общество Еще один выходной может появиться у россиян Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.

Футбол Виктор Гончаренко: «ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженным поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в гостевом матче первого тура РПЛ.

Экономика До 60 тысяч в год должны зарабатывать россияне на персональных данных По мнению Кирилла Варламова, если люди смогут получать деньги за предоставление данных: примерная стоимость может быть от 15 до 60 тысяч рублей в год за человека.

Экономика Часть счетов «Востокцемента» разблокировали для выплаты зарплат Часть счетов группы компаний "Востокцемент", арестованных в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, разблокировали для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента", входящего в группу, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.

Гаджеты Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.

Общество Москвичей на следующей неделе ожидает потепление Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Политика Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.

Здоровье В Самарской области 14 человек отравились условно съедобными грибами За 6 месяцев 2019 года случаев заболевания ботулизмом от употребления грибов домашнего приготовление в Самарской области не зарегистрировано.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Спорт Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.

Политика 16 россиян не пустили в Южную Корею Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.