Футбол

«Ахмат» завершил летний сбор победой над немецким клубомSoccer.ru 13:06

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"Ахмат" обыграл немецкий клуб "Хольштайн" в заключительном товарищеском матче на летнем сборе в Австрии.
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