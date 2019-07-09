Футбол
«Ахмат» завершил летний сбор победой над немецким клубомSoccer.ru 13:06
"Ахмат" обыграл немецкий клуб "Хольштайн" в заключительном товарищеском матче на летнем сборе в Австрии.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
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Последней полуфиналисткой стала чешка Барбора Стрыцова.
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Политика
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Огонь, батарея. На подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор
Опасаясь дальнейших взрывов и распространения огня на носитель, экипаж материнской лодки затопил аппарат, именно по этой причине по прибытии на базу в Североморск батискаф был полностью заполнен водой.
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Политика
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Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
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Происшествия
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
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Авто
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Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло.
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РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали
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Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
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Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
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