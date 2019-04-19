Футбол

«Ахмат» победил «Анжи» в матче РПЛКоммерсантъ 15:35

Анжи — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
Владислав Кулик
49′
65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
67′
77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
79′
81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
84′
Андрей Семенов
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Каспийске, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Олег Иванов (77 минута).
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