Футбол

«Ахмат» победил «Анжи» в «Кавказском дерби»Свободная Пресса вчера в 14:29

Анжи — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
Владислав Кулик
49′
65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
67′
77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
79′
81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
84′
Андрей Семенов
В стартовом матче 24 тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» в родных стенах с минимальным счётом уступил грозненскому «Ахмату». Этот результат не позволил команде из Дагестана покинуть зону прямого вылета в турнирной таблице, а клуб из Чеченской Республики временно поднялся на седьмое место.
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