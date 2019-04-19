Футбол
«Ахмат» победил «Анжи» в «Кавказском дерби»Свободная Пресса вчера в 14:29
Владислав Кулик
|49′
|65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
|67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
|67′
|77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
|79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
|79′
|81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
|84′
Андрей Семенов
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
22
Дюпин
30
Гапон
28
Калошин
3
Удалый
17
Иванченко
13
Гиголаев
99
Закиров
19
Долгов
5
Кулик
18
Ахъядов
6
Маркелов
16
Городов
13
Мохаммади
20
Нижич
3
Плиев
15
Семенов
19
Иванов
8
Шиманский
21
Роши
11
Силва
23
Швец
77
Бериша
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
В стартовом матче 24 тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» в родных стенах с минимальным счётом уступил грозненскому «Ахмату». Этот результат не позволил команде из Дагестана покинуть зону прямого вылета в турнирной таблице, а клуб из Чеченской Республики временно поднялся на седьмое место.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений
«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
В «Олимпийском» завершились дебаты кандидатов в президенты Украины
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23
Число пострадавших от пожаров в Забайкальском крае увеличилось до 23 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено вчера в 22:33
Наука
Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию
Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Жена Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в Нижнекамске возросло до 17 человек
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
AP: бури на юге США привели к гибели пяти человек
Обновлено вчера в 22:45
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено вчера в 16:30
Религия
21 апреля православные отпразднуют Вербное Воскресенье
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Кино
Фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля «Пираньи Неаполя» покажут на ММКФ
Фильм итальянца Клаудио Джованнези "Пираньи Неаполя", который получил "серебряного медведя" за лучший сценарий на 69-м Берлинском кинофестивале (2019), покажут в субботу на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения
Органы прокуратуры США рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 21:38
Интернет
Instagram может скрыть количество лайков под постами
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных
Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 21:07
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую комплектацию внедорожника "Хантер" под говорящим названием "Экспедиция".
Обновлено вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Шоу-бизнес
Вскрылось необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри
Недавно стало известно, что поклонники королевской семьи уже придумали прозвище для будущего малыша.
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено вчера в 00:48
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
«Химки» победили «Краснодар-2» в матче первенства ФНЛ
"Химки" с 42 очками занимают 11-е место в турнирной таблице, "Краснодар-2" (44) находится строчкой выше.
Обновлено вчера в 13:57
Наука
Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета
Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено 18 апреля в 14:54
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила концерты из-за серьезной болезни
Обновлено вчера в 20:04
Политика
Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Обновлено вчера в 14:06
Космос
Как Северная Америка сгорела в каменном веке
Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено 18 апреля в 10:58