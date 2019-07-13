Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛГазета.Ru 16:35
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова
Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
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Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
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ЦСКА начал сезон РПЛ с поражения в Самаре
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Космос
Вскоре к Луне стартует индийский луноход в рамках миссии «Чандраян-2»
В ночь с 14 на 15 июля к Луне отправится индийский луноход «Чандраян-2», который оторвет от Земли и выведет в космос индийская ракета тяжелого класса GSLV III.
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Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
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Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
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Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
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Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
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Политика
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Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
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Общество
Пострадавшим от паводка в Тулуне пообещали построить 2,5 тыс. домов
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Обновлено в 05:42
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции
Девять человек погибли в результате крушения одномоторного самолета в Швеции. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Обновлено в 11:37
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
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Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Гаджеты
IPhone XI Max показали вживую в руках у пользователя
По предварительным данным Apple представит три модели смартфонов: iPhone XI, iPhone XI Max и новый XR.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Политика
Рональд Пофалла: «Северный поток — 2» Брюсселю не остановить
В интервью Deutschlandfunk экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла отметил, что в ближайшем будущем Германия не сможет обойтись без «Северного потока — 2», поскольку страна полностью планирует отказаться от использования угля в качестве топлива.
Обновлено в 16:07
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
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Авто
Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
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Тренер «Тамбова» рассказал, как «зевнул» гол «Зенита» в туалете
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после матча с «Зенитом» признался, что «зевнул» гол, когда отлучился в туалет.
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Политика
Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
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Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской
В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.
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Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Шоу-бизнес
Самбурская показала фото в старости
Российская актриса и певица Настасья Самбурская показала своим подписчикам, как она может выглядеть в старости.
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