Футбол
«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёйRT на русском 08:36
Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видео с участием президента грозненского футбольного клуба Магомеда Даудова и арбитра Алексея Сухого после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
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Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видео, на котором президент клуба Магомед Даудов держит судью Алексея Сухого за руку после матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3), а потом они уходят в потрибунное помещение.Матч ТВ09:03
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