Футбол

«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёйRT на русском 08:36

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видео с участием президента грозненского футбольного клуба Магомеда Даудова и арбитра Алексея Сухого после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
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с чего всё началось
Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видео
, на котором президент клуба Магомед Даудов держит судью Алексея Сухого за руку после матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3), а потом они уходят в потрибунное помещение.
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Sports.ruвчера в 19:00
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