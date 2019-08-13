с чего всё началось

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видео с участием президента грозненского футбольного клуба Магомеда Даудова и арбитра Алексея Сухого после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй

Политика Украина объявила российского дипломата персоной нон грата Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.

Шоу-бизнес Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.

Общество Петербург оказался в рейтинге по числу жителей среднего класса Заметно лидирует в списке Ямало-Ненецкий автономный округ: в этом регионе к среднему классу относятся 45% семей.

Экономика В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.

Армия и оружие Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Армия и оружие ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Космос Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.

Здоровье На Ставрополье продолжает расширяться сеть медицинских учреждений Сеть медицинских учреждений в Ставропольском крае продолжает расширяться.

Политика Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Здоровье Во Владимире прошел митинг против «оптимизации» больницы Во Владимире накануне прошел митинг в защиту местной больницы в одном из городских районов.

Армия и оружие В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.

Происшествия Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.

Космос В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету Китайский стартап LinkSpace в субботу провел третье испытание многоразовой ракеты RLV-T5, сообщает агентство Reuters.

Экономика Verizon продает сервис блогов Tumblr владельцу WordPress Сервис микроблогов Tumblr был продан компании Automattic, разработчику и владельцу системы управления контентом WordPress.

Происшествия Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.

Армия и оружие Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» испытают в сентябре Боевой корабль океанской зоны — новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря и возвратился в Санкт-Петербург https: / / t.co / mgazTo5vPG pic.twitter.com / hK7XITjVKe — Минобороны России (@ mod_russia) 9 января 2019 г.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.

Политика ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Шоу-бизнес Кети Топурия подтвердила новый роман снимком с возлюбленным В последнее время Кети Топурии приписывали разные романы, однако теперь она сама решила высказаться о новом счастье в ее жизни.

Политика На Украине рассказали о плане «Б» на случай остановки российского газа У Украины есть план «Б» на случай, если Москве и Киеву не удастся договориться о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.