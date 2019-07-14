Футбол
«Ахмат» открыл счет в матче с «Краснодаром»Спорт-Экспресс 15:01
На 28-й минуте встречи Бернард Бериша в падении забил гол в ворота Матвея Сафонова после прострельной передачи Ризвана Уциева с фланга. Бернард Бериша выводит свою команду вперед.
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Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
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Семак: недостаточно остро атаковали в первом тайме матча с «Тамбовом»
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В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
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Авто
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Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
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Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
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В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
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Происшествия
На пляже в Одессе сошел оползень
Инцидент произошел около 17:00 между центральным пляжем и пансионатом «Борей». Оползень произошел на площади около 150 кв.м.
Обновлено в 13:58
Общество
Синоптики обещают возвращение летней погоды в центральную Россию
Летняя погода вернётся в центральную часть Европейской России с начала предстоящей недели.
Обновлено в 15:36
Происшествия
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Обновлено в 03:25
Происшествия
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Политика
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В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.
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«Валенсия» объявила о трансфере Гомеса
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Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Экономика
Названа доля поддельного топлива на рынке Новосибирской области
На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, прошедшей 12 июля, глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров заявил, что объем контрафактного топлива в регионе за первые шесть месяцев этого года составил 10-12%.
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Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
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