Тульский "Арсенал" уступил грозненскому "Ахмату" в матче 17-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в столице Чечни, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Раванелли и Аблайе Мбенге.

«Ахмат» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России

Футбол Футбол «Вильярреал» уволил главного тренера Руководство "Вильярреала" отправило в отставку Хавьера Кальеху с поста главного тренера команды.

Футбол Футбол Суарес пропустит матч с «Тоттенхэмом» Уругваец пропустит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Футбол Футбол И. Попов: VAR поможет всем — и командам, и судьям Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поддержал введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской Премьер-Лиге.

Футбол Футбол 22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.

Футбол Футбол «Интернасьонал» проведёт переговоры с Луисом Адриано в Бразилии

Футбол Футбол Писарев стал главным тренером «Урожая» Известный в прошлом советский и российский футболист Николай Писарев назначен главным тренером "Урожая", сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.

Футбол Футбол «Милан» может приобрести 35-летнего нападающего Квальяреллу После неудачных переговоров с нападающим Лос-Анджелес Гэлакси Златаном Ибрагимовичем, Милан переключился на 35-летнего итальянского форварда.

Футбол Футбол Роналду сравнил «Ювентус» и «Реал» Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от пребывания в итальянском клубе, а также сравнил туринцев со своей предыдущей командой — мадридским «Реалом».

Футбол Футбол Фоден продлит контракт с «Манчестер Сити» Как сообщает The Telegraph, он продлит договор до 2024 года. Нынешнее соглашение 18-летнего англичанина рассчитано до 2020 года.

Футбол Футбол Ещенко снялся в музыкальном фильме о самом себе Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме о самом себе.

Футбол Футбол Клопп: «Стерлинг блестяще отреагировал на расистские оскорбления» Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, который достойно отреагировал на расистские выкрики болельщиков "Челси".

Футбол Футбол Сигурдссон, удаленный за толчок болбоя, будет приглашен на КДК РФС Футболист "Ростова" Рагнар Сигурдссон будет приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.