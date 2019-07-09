Футбол

«Ахмат» обыграл немецкий клуб в контрольном матчеЧемпионат 14:45

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Грозненский «Ахмат» в контрольном матче обыграл немецкий клуб «Хольштайн Киль» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор. Победный гол во втором тайме забил косоварский полузащитник грозненцев Бернард Бериша.
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