Футбол

«Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клубRT на русском 14:52

На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца. Итоговый счёт поединка — 3:0 в пользу клуба из Грозного. Забитые голы на счету Аблая Мбенга, Олега Иванова и Апти Ахъядова, который реализовал пенальти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ахмат» разгромил «Штурм» в дебютном матче Глушакова за грозненцев

Sport24.ru14:23

В дебютном матче Глушакова «Ахмат» разгромил «Штурм»

Советский спорт14:41

«Ахмат» обыграл «Штурм» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс14:31

«Ахмат» разгромил «Штурм» в дебютном матче Глушакова

Матч ТВ14:27

«Ахмат» в товарищеском матче разгромил «Штурм» 3:0

Чеченская Республика Сегодня15:26

«Ахмат» разгромил «Штурм» в дебютном матче Глушакова

Чемпионат14:34

Прогноз и ставка на матч «Штурм» - «Ахмат», клубные товарищеские матчи

ODDS.ruвчера в 16:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:43, Вашингтон
Происшествия

Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска

Обновлено в 15:22
Политика

Минобороны опровергло данные о «взрыве газа на подлодке»

Министерство обороны прокомментировало публикации СМИ со ссылкой на Reuters, в которых утверждалось, что российские военные якобы ранее проинформировали норвежское агентство по ядерной безопасности о взрыве газа на подводном аппарате или подводной лодке.
Обновлено в 15:40
Наука

Создан браслет, помогающий контролировать эмоции

Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.
Обновлено 30 июня в 05:59
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Сотрудников ФСБ задержали за хищение средств у предпринимателя

«Задержаны военнослужащие органов ФСБ, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 08:13
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге превысило 50 человек

Число обратившихся за медицинской помощью после отравления шаурмой в Санкт-Петербурге достигло 53 человек, сообщило городское управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 08:06
Общество

Россияне получат пенсионную льготу

Согласно документу, льготой могут воспользоваться те россияне, которые должны были выйти на заслуженный отдых в 2019–2020 годах.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Хоккей

«Каролина» повторила предложение «Монреаля» и сохранит Ахо

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" повторил оффер-шит "Монреаль Канадиенс" и сохранил форварда Себастьяна Ахо, сообщается на официальном сайте команды из Роли.
Обновлено в 12:45
Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.
Обновлено в 08:29
Общество

Пенсионеров научат пользовать Единой картой петербуржца

Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.
Обновлено в 14:38
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне

Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми

Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, а подготовка к повышению должна быть завершена до 1 октября 2019 года.
Обновлено в 14:59
Путешествия

Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

МИД Тайваня продлил еще на год безвизовый режим для граждан России, следует из заявления ведомства.
Обновлено в 11:17
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Авто

Обновленный BMW X6 показали до премьеры

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Происшествия

Депутат из Татарии скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии

Обновлено в 12:03
Теннис

Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона

Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.
Обновлено в 13:47
Происшествия

На озере Комо нашли тело пропавшей футболистки сборной Швейцарии

Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Жестокий обман: Викторию Боню разыграли в Турции

Обновлено в 12:40
Происшествия

Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом

Обновлено в 15:10
Здоровье

Врач-диетолог объяснила, какой хлеб лучше употреблять в пищу

Обновлено в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное