На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца. Итоговый счёт поединка — 3:0 в пользу клуба из Грозного. Забитые голы на счету Аблая Мбенга, Олега Иванова и Апти Ахъядова, который реализовал пенальти.

«Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клуб

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