Футбол
«Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клубRT на русском 14:52
На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца. Итоговый счёт поединка — 3:0 в пользу клуба из Грозного. Забитые голы на счету Аблая Мбенга, Олега Иванова и Апти Ахъядова, который реализовал пенальти.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:43, Вашингтон
Происшествия
Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска
Обновлено в 15:22
Политика
Минобороны опровергло данные о «взрыве газа на подлодке»
Министерство обороны прокомментировало публикации СМИ со ссылкой на Reuters, в которых утверждалось, что российские военные якобы ранее проинформировали норвежское агентство по ядерной безопасности о взрыве газа на подводном аппарате или подводной лодке.
Обновлено в 15:40
Наука
Создан браслет, помогающий контролировать эмоции
Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.
Обновлено 30 июня в 05:59
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Сотрудников ФСБ задержали за хищение средств у предпринимателя
«Задержаны военнослужащие органов ФСБ, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 08:13
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге превысило 50 человек
Число обратившихся за медицинской помощью после отравления шаурмой в Санкт-Петербурге достигло 53 человек, сообщило городское управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 08:06
Общество
Россияне получат пенсионную льготу
Согласно документу, льготой могут воспользоваться те россияне, которые должны были выйти на заслуженный отдых в 2019–2020 годах.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Хоккей
«Каролина» повторила предложение «Монреаля» и сохранит Ахо
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" повторил оффер-шит "Монреаль Канадиенс" и сохранил форварда Себастьяна Ахо, сообщается на официальном сайте команды из Роли.
Обновлено в 12:45
Общество
Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.
Обновлено в 08:29
Общество
Пенсионеров научат пользовать Единой картой петербуржца
Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.
Обновлено в 14:38
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне
Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Политика
Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми
Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, а подготовка к повышению должна быть завершена до 1 октября 2019 года.
Обновлено в 14:59
Путешествия
Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян
МИД Тайваня продлил еще на год безвизовый режим для граждан России, следует из заявления ведомства.
Обновлено в 11:17
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Теннис
Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона
Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Жестокий обман: Викторию Боню разыграли в Турции
Обновлено в 12:40
Происшествия
Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом
Обновлено в 15:10
Здоровье
Врач-диетолог объяснила, какой хлеб лучше употреблять в пищу
Обновлено в 07:59