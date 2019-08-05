Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 09:16
"Ахмат" одержал победу над "Оренбургом" (2:1) в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились защитник Арсен Адамов и хавбек Муслим Дачаев . Молодежные команды 4-й тур "Ахмат – мол."
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Политика
На Украине возбудили уголовное дело о взятке главе офиса президента
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело после того, как глава офиса президента Андрей Богдан рассказал о попытке дать ему взятку в $20 млн.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Марсель» подписал нападающего сборной Аргентины
Нападающий Дарио Бенедетто перешел из «Боки Хуниорс» в «Марсель», сообщает официальный сайт французской команды.
Обновлено в 10:55
Игры
Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
Обновлено в 12:46
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня
Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Режим ЧС введен в Ачинском районе после взрывов
Обновлено в 13:26
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19
Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Мальчик, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, находится в коме
Врачи рассказали, что мальчик, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, находится в коме.
Обновлено в 12:45
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля
Обновлено в 13:56
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Театры
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05
Политика
Порошенко грозит новое уголовное дело за отдых на Мальдивах
Крупное судебное разбирательство ждет Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров подверг дочку экстремальным испытаниям
Обновлено в 08:30
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Возросло число погибших при стрельбе в Техасе
Число жертв стрельбы в гипермаркете американском городе Эль-Пасо в Техасе увеличилось до 19, передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено 03 августа в 18:21
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
Рябков добавил, что именно США стали могильщиками ДРСМД: они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из соглашения.
Обновлено в 04:38
Общество
«Почта России» запретом оплачивать уведомления марками нарушила закон
Комиссия Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 5 августа, признала, что «Почта России» нарушила антимонопольное законодательство, когда запретила гражданам оплачивать пересылки уведомлений марками.
Обновлено в 13:34
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Здоровье
Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку
Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05