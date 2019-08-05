Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 09:16
"Ахмат" одержал победу над "Оренбургом" (2:1) в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились защитник Арсен Адамов и хавбек Муслим Дачаев . Молодежные команды 4-й тур "Ахмат – мол."
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Музыка
Друг назвал дату похорон певца Вилли Токарева
Певца Вилли Токарева похоронят 7 августа в Москве, сообщил РБК коллега и друг певца, народный артист России Николай Тамразов.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Политика
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Политика
Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено 02 августа в 22:21
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии реактивными снарядами, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 10:42
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Казанский вокзал эвакуировали из-за возгорания
В подвале Казанского вокзала произошло возгорание.
Обновлено в 10:11
Футбол
Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленский сменил командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено в 10:50
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Авто
Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей
Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Главк СКР прокомментировал смерть школьника в драке с десантником
В главке СКР по Московской области назвали недостоверным сообщение СМИ о том, что 16-летний житель Наро-Фоминска скончался после драки с десантником в одном из кафе города.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Красноярском крае девочку убило винтом моторной лодки
Девятилетняя девочка попала под моторную лодку и погибла от травм, нанесённых винтом.
Обновлено в 06:37
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций
Администрация Дональда Трампа, видимо, решила срочно загладить свою вину перед американскими русофобами, огорченными и возмущенными недавним телефонным разговором, который Трамп провел с российским президентом.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Следком начал проверку из-за гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 18:08
Космос
Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик
Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов неожиданно показал сына от Юлии Снигирь
Совсем недавно на страничке Евгения в «Инстаграм», за которой следят всего пару тысяч фолловеров, неожиданно появилась редкая фотография их с Юлией сына.
Обновлено в 04:02
Футбол
Родионов может вернуться на пост директора академии «Спартака»
Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Родионов может вернуться в академию московского клуба.
Обновлено в 06:10