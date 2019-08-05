Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 09:16

"Ахмат" одержал победу над "Оренбургом" (2:1) в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились защитник Арсен Адамов и хавбек Муслим Дачаев . Молодежные команды 4-й тур "Ахмат – мол."
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«Ахмат» обыграл «Оренбург» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс09:16

«Ахмат» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства

Матч ТВ08:53

Матч «Ахмат» - «Оренбург» состоится 5 августа

Телекомпания Грозный02:22

«Ахмат» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся 5 августа в 20:00

Чемпионат10:00

«Ахмат» – «Оренбург». 05.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings04:58

«Оренбург» покинет зону вылета, если победит «Ахмат»

РИА Оренбуржье01:20

РПЛ. «Ахмат» примет «Оренбург»

Бомбардир.ру03 августа в 04:36
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Музыка

Друг назвал дату похорон певца Вилли Токарева

Певца Вилли Токарева похоронят 7 августа в Москве, сообщил РБК коллега и друг певца, народный артист России Николай Тамразов.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Политика

Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД

До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии

Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Политика

Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски

Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено 02 августа в 22:21
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим»

Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии реактивными снарядами, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 10:42
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Казанский вокзал эвакуировали из-за возгорания

В подвале Казанского вокзала произошло возгорание.
Обновлено в 10:11
Футбол

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено в 10:50
Политика

Президент Туркмении добрался до «Врат ада» и опроверг слухи о смерти

Обновлено в 10:51
Политика

Зеленский сменил командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 10:50
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Экономика

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Авто

Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей

Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Главк СКР прокомментировал смерть школьника в драке с десантником

В главке СКР по Московской области назвали недостоверным сообщение СМИ о том, что 16-летний житель Наро-Фоминска скончался после драки с десантником в одном из кафе города.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Красноярском крае девочку убило винтом моторной лодки

Девятилетняя девочка попала под моторную лодку и погибла от травм, нанесённых винтом.
Обновлено в 06:37
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Обновлено вчера в 15:35
Политика

Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций

Администрация Дональда Трампа, видимо, решила срочно загладить свою вину перед американскими русофобами, огорченными и возмущенными недавним телефонным разговором, который Трамп провел с российским президентом.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Следком начал проверку из-за гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Обновлено вчера в 18:08
Космос

Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик

Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Евгений Цыганов неожиданно показал сына от Юлии Снигирь

Совсем недавно на страничке Евгения в «Инстаграм», за которой следят всего пару тысяч фолловеров, неожиданно появилась редкая фотография их с Юлией сына.
Обновлено в 04:02
Футбол

Родионов может вернуться на пост директора академии «Спартака»

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Родионов может вернуться в академию московского клуба.
Обновлено в 06:10
Общество

Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

Обновлено в 03:26
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