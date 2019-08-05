Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 09:16

"Ахмат" одержал победу над "Оренбургом" (2:1) в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились защитник Арсен Адамов и хавбек Муслим Дачаев . Молодежные команды 4-й тур "Ахмат – мол."
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«Ахмат» обыграл «Оренбург» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс09:16

«Оренбург» покинет зону вылета, если победит «Ахмат»

РИА Оренбуржье01:20

«Ахмат»-«Оренбург»: статистика перед матчем

Чеченская Республика Сегодня06:40

«Ахмат» – «Оренбург»: прогноз Михаила Поленова на матч 4-го тура РПЛ

Чемпионат09:00

Матч «Ахмат» - «Оренбург» состоится 5 августа

Телекомпания Грозный02:22

«Ахмат» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства

Матч ТВ08:53

РПЛ. «Ахмат» примет «Оренбург»

Бомбардир.ру03 августа в 04:36
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Общество

Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото

Обновлено в 01:06
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Экономика

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП России

Как сообщало ИА REGNUM, в июне прогноз роста российского ВВП ухудшили Всемирный банк (с 1,4 до 1,2%) и Центробанк (с 1,2−1,7 до 1−1,5%).
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Армия Сирии возобновляет боевые действия в Идлибе

Армия Сирии возобновляет боевые действия в Идлибе из-за регулярного нарушения боевиками режима тишины, передает государственный телеканал Ikhbariya, ссылаясь на генкомандование ВС САР.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

МИД России призвал страны ООН объединиться по вопросу неразмещения оружия в космосе

"Российский документ даже не содержит призыва принять на себя обязательство по неразмещению первыми оружия в космосе, а лишь приглашает к рассмотрению возможности сделать это", - уточнили в министерстве.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Происшествия

Наркобарон из Бразилии притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Обновлено в 02:44
Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика

Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США

В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше

Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Футбол

«МЮ» объявил о покупке самого дорогого защитника в истории футбола

«Манчестер Юнайтед» объявил на своем официальной сайте о переходе защитника «Лестера» Харри Магуайра.
Обновлено в 09:16
Футбол

Данченко: «Думаю, „Рубин“ заслужил ничью в матче с ЦСКА»

Защитник «Рубина» Олег Данченко прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол

ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Политика

Американские санкции вступят в действие 26 августа

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Танк иранских военных задымился на Армейских играх

Танк с иранским экипажем задымился в ходе Армейских игр — 2019 в Подмосковье из-за перегревшегося двигателя, никто не пострадал, сообщает пресс-центр соревнований.
Обновлено в 07:38
Политика

Генконсул США в Екатеринбурге Картер покидает должность

Представитель генерального консульства США в Екатеринбурге в понедельник, 5 августа, подтвердил, что Пол Картер покинет должность после двух лет работы на посту. по его словам, изначально так и планировали, что генконсул США в Екатеринбурге Картер проработает в РФ два года, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:45
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Кино

Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона

Обновлено в 01:11
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась

Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га.
Обновлено в 03:14
Гаджеты

Составлен список городов с самыми дешевыми смартфонами

Росстат назвал города России с самыми низкими ценами на смартфоны.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Иран снова задержал в Персидском заливе иностранный танкер

Обновлено вчера в 06:09
Общество

В Петербурге в этом году открылись 500 заведений формата street retail

За первое полугодие 2019 года в Петербурге открылись около 500 объектов в формате street retail.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек

Обновлено в 07:02
Единоборства

Боксера Дадашева похоронили в Петергофе

В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
Обновлено в 03:23
Финансы

ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года

Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Политика

В Индии привели войска в состояние повышенной готовности

В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
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