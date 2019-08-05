Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 09:16
"Ахмат" одержал победу над "Оренбургом" (2:1) в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились защитник Арсен Адамов и хавбек Муслим Дачаев . Молодежные команды 4-й тур "Ахмат – мол."
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Общество
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Экономика
Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП России
Как сообщало ИА REGNUM, в июне прогноз роста российского ВВП ухудшили Всемирный банк (с 1,4 до 1,2%) и Центробанк (с 1,2−1,7 до 1−1,5%).
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Армия Сирии возобновляет боевые действия в Идлибе
Армия Сирии возобновляет боевые действия в Идлибе из-за регулярного нарушения боевиками режима тишины, передает государственный телеканал Ikhbariya, ссылаясь на генкомандование ВС САР.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
МИД России призвал страны ООН объединиться по вопросу неразмещения оружия в космосе
"Российский документ даже не содержит призыва принять на себя обязательство по неразмещению первыми оружия в космосе, а лишь приглашает к рассмотрению возможности сделать это", - уточнили в министерстве.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США
В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Футбол
«МЮ» объявил о покупке самого дорогого защитника в истории футбола
«Манчестер Юнайтед» объявил на своем официальной сайте о переходе защитника «Лестера» Харри Магуайра.
Обновлено в 09:16
Футбол
Данченко: «Думаю, „Рубин“ заслужил ничью в матче с ЦСКА»
Защитник «Рубина» Олег Данченко прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августа
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Танк иранских военных задымился на Армейских играх
Танк с иранским экипажем задымился в ходе Армейских игр — 2019 в Подмосковье из-за перегревшегося двигателя, никто не пострадал, сообщает пресс-центр соревнований.
Обновлено в 07:38
Политика
Генконсул США в Екатеринбурге Картер покидает должность
Представитель генерального консульства США в Екатеринбурге в понедельник, 5 августа, подтвердил, что Пол Картер покинет должность после двух лет работы на посту. по его словам, изначально так и планировали, что генконсул США в Екатеринбурге Картер проработает в РФ два года, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:45
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Кино
Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона
Обновлено в 01:11
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась
Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га.
Обновлено в 03:14
Гаджеты
Составлен список городов с самыми дешевыми смартфонами
Росстат назвал города России с самыми низкими ценами на смартфоны.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Иран снова задержал в Персидском заливе иностранный танкер
Обновлено вчера в 06:09
Общество
В Петербурге в этом году открылись 500 заведений формата street retail
За первое полугодие 2019 года в Петербурге открылись около 500 объектов в формате street retail.
Обновлено в 07:38
Единоборства
Боксера Дадашева похоронили в Петергофе
В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
Обновлено в 03:23
Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53