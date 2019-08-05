Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче ГлушаковаГазета.Ru 14:53

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Чеченской Республики, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Евгений Харин и Одисе Роши.
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