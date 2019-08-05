Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче ГлушаковаГазета.Ru 14:53
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Чеченской Республики, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Евгений Харин и Одисе Роши.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Общество
Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Красноярском крае в воинской части горит склад с боеприпасами
По информации источника информагентства, запланировано эвакуировать население из трех населенных пунктов, находящихся ближе всего к воинской части.
Обновлено в 07:58
Политика
В МИД ответили на заявление Помпео о Крыме
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского госсекретаря Майка Помпео о принадлежности Крыма.
Обновлено в 01:01
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Политика
Пресс-служба Зеленского перепутала пол премьера Индии
Обновлено в 15:26
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Политика
Кандидат в президенты со смехом отреагировал на стрельбу в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк прокомментировал стрельбу в Техасе.
Обновлено в 15:03
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Экономика
На Украине могут перейти на почасовую подачу воды
Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.
Обновлено в 11:05
Футбол
Эвра: «Больше не пойду в гости к Роналду. Он сумасшедший»
Экс-капитан английского "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра выразил мнение, что его бывший одноклубник Роналду безнадежный трудоголик.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Футбол
Футболист «Динамо» Теттех перешёл в турецкий клуб
Обновлено в 16:12
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено в 16:33
Общество
Из-за рекламы с геями «Кока-коле» в Венгрии решили объявить бойкот
Иштван Болдог, являющийся членом венгерской консервативной партии "Фидес", выступил с инициативой устроить бойкот такому известному бренду как Coca-Cola.
Обновлено в 15:13
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Технологии
Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено в 17:22
Политика
В Грузии сократилось число российских туристов
В июле сократился поток российских туристов в Грузию – на 6,4% (если сравнивать с прошлым годом).
Обновлено в 06:01
Финансы
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Политика
Обама назвал США лидером по частоте случаев массовой стрельбы
Бывший президент США Барак Обама прокомментировал инциденты со стрельбой в Эль-Пасо (погиб 21 человек) и Дейтоне (погибли девять человек).
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), производящей крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», рассказали об основных характеристиках боеприпасов.
Обновлено в 17:15
Наука
5 важных книг о том, что такое мозг
Физиологи обратились к изучению этого процесса в XX веке: лишь тогда благодаря Сеченову и Павлову появилась основа для понимания психических процессов, происходящих в головном мозге.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено в 16:31
Общество
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть
Площадь лесных пожаров, действующих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе (СФО), сократилась на 25%.
Обновлено в 06:26