Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче ГлушаковаГазета.Ru 14:53
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Чеченской Республики, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Евгений Харин и Одисе Роши.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Общество
Психолог рассказал о пользе стрессов
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Индия планирует разработать замену российским Ми-17
Отмечается, что Индия, при реализации своего проекта сможет получить не только эффективную замену российского геликоптера, а и поставлять новую машину на экспорт.
Обновлено в 13:30
Экономика
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Транспорт
Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы
Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.
Обновлено в 11:49
Общество
В Австралии впервые законно провели эвтаназию
В Австралии врачи впервые руководствовались новым законом об эвтаназии.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Происшествия
Появилось видео взрывов боеприпасов под Ачинском
Пользователи публикуют в соцсетях кадры взрывов боеприпасов на военном складе близ города Ачинска в Красноярском крае.
Обновлено в 12:50
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 14:51
Футбол
Тетте перешел из «Динамо» в «Газиантеп»
Полузащитник «Динамо» Абдул-Азиз Тетте перешел в «Газишехир Газиантеп». Ранее о будущем трансфере Тетте сообщал Betting Insider.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов
Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено в 12:11
Футбол
«Порту» перед матчами с «Краснодаром» подписал игрока сборной Колумбии
Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:01
Авто
В Японии заметили обновленный Toyota Land Cruiser 200
На дорогах Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 04:38
Технологии
Сбербанк запустил оплату по QR-коду
Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Экономика
Минфин определил способы заключения договоров страхования жилья от ЧС
Целью региональной программы страхования жилья является возмещение гражданам ущерба, причиненного жилым помещениям в связи с их утратой в результате чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 07:49
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Экономика
Заместитель главы «Аэрофлота» Вадим Зингман покинул компанию
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.
Обновлено в 06:45
Политика
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
Обновлено в 15:00
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
Facebook удалил страницу штурма «Зоны 51»
Администраторы Facebook удалили страницу, на которой пользователи готовились к штурму Зоны-51.
Обновлено в 14:02
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолетов всех типов, в том числе, Су-57.
Обновлено в 16:03
Происшествия
СК начал проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании ТЦ МЕГА — Белая Дача в Подмосковье
Неизвестные сообщили о минировании торгово-развлекательного центра МЕГА — Белая дача.
Обновлено в 15:13