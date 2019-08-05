Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче ГлушаковаГазета.Ru 14:53

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Чеченской Республики, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Евгений Харин и Одисе Роши.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вы вряд ли смотрели «Ахмат» – «Оренбург», а там Деспотович забил лучший гол тура

Sports.ru15:00

«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»

LiveSport.ru15:15

«Ахмат» переиграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Metaratings14:50

Классный гол Деспотовича в видеообзоре матча «Ахмат» - «Оренбург»

Sport.ru15:59

«Оренбург» проиграл четвертый матч подряд на старте сезона. Деспотович забил через себя

РИА Оренбуржье14:53

Шедевр Деспотовича из дебютного матча Глушакова за «Ахмат» и красота от ЦСКА. 5 лучших голов тура

Матч ТВ16:01

Глушаков — о дебюте в составе «Ахмата»: рад вернуться на поле!

Чемпионат16:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Обновлено в 11:14
Политика

ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Происшествия

После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха

Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Происшествия

СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования

Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Политика

Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Футбол

Эвра: «Больше не пойду в гости к Роналду. Он сумасшедший»

Экс-капитан английского "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра выразил мнение, что его бывший одноклубник Роналду безнадежный трудоголик.
Обновлено в 16:13
Происшествия

В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм

Турист из Москвы скончался в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море, сообщило МЧС республики в понедельник.
Обновлено в 13:23
Политика

Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 15:55
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Футбол

«Ливерпуль» объявил о переходе экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана

Ранее сообщалось, что в услугах Адриана был также заинтересован «Реал Вальядолид», однако, узнав об интересе «Ливерпуля», вратарь отказался от перехода в испанскую команду.
Обновлено в 09:16
Общество

Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 16:19
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Авто

Acura не доверяет дилерам ремонт кузова суперкара NSX

Если у вас гибридный Acura NSX и вы по какой-то причине попали на нем в ДТП, вам придется забыть о ремонте у дилера, а тем более о самостоятельном вмешательстве в конструкцию кузова.
Обновлено в 11:07
Политика

Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США

Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Космос

Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик

Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено в 11:01
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Сразу шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 16:33
Политика

Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов

Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Политика

ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов

Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Карусель с детьми опрокинулась в Воронежской области

Обновлено в 11:52
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Футбол

В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:30
Футбол

Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»

Обновлено в 16:49
Футбол

«Спартак» намерен подписать ещё одного игрока АЗ

Напомним, что капитан АЗ Гус Тил ранее пополнил состав «Спартака».
Обновлено в 16:21
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Наука

Современное мышление и язык появились одновременно 70 тысяч лет назад

Обновлено в 10:22
Происшествия

ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам

Обновлено в 15:15
Происшествия

Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом

Обновлено в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное