Футбол
«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»LiveSport.ru вчера в 15:15
Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России. Счет в матче на 50-й минуте открыли хозяева.
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Гол в стиле Роналду и роковая ошибка Довбни — в обзоре игры «Ахмат» — «Оренбург»
Чемпионатвчера в 15:52
Вы вряд ли смотрели «Ахмат» – «Оренбург», а там Деспотович забил лучший гол тура
Sports.ruвчера в 15:00
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Происшествия
Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась
Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Обновлено в 00:29
Технологии
Эксперты рассказали об опасности рекламных рассылок
Специалисты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, которая включает в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.
Обновлено в 01:01
Авто
Японская NEC представила «летающий автомобиль»
Японский производитель электроники NEC Corp. представил «летающий автомобиль», большую беспилотную машину с четырьмя пропеллерами, способную парить в воздухе около минуты на высоте 3 метров.
Обновлено вчера в 01:44
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Столтенберг назвал причины расширения НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, зачем альянс начал расширяться после окончания холодной войны и распада СССР.
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Экономика
МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики
Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Наука
Ученые раскрыли личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено вчера в 20:07
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 09:28
Здоровье
Ученые рассказали о растущей опасности купания в водоемах
В связи с глобальным потеплением в теплых водоемах стремительно размножаются опасные микроорганизмы — бактерии Vibrio vulnificus, амебы Naegleria fowleri и паразит Cryptosporidium, предупредили зарубежные медики.
Обновлено в 01:19
Футбол
Ван Дейк дал совет Магуайру, как справиться с давлением
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пожелал удачи и дал совет новичку «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Генпрокуратуре сообщили об искажении статистики по лесным пожарам
Чиновники в регионах искажали статистику по лесным пожарам, из-за чего федеральные власти не могли обеспечить их своевременное тушение, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокурора Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Романа Федосова.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
На Украине могут перейти на почасовую подачу воды
Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.
Обновлено вчера в 11:05
Космос
Второй полёт в космос состоялся 58 лет назад
Обновлено вчера в 17:52
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено 04 августа в 15:00
Армия и оружие
Путин прокомментировал выход США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков
Обновлено вчера в 10:50
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено 04 августа в 09:42
Политика
Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США
Белый дом проинформировал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился о блокировке находящейся в юрисдикции США собственности, которой владеют венесуэльские власти.
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Слугина насладилась отдыхом с сыном Тарзана
Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип наслаждается отдыхом с возлюбленной Марией Слугиной.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Обновлено 04 августа в 12:18
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Под Нижним Тагилом грузовик смял ВАЗ. Водитель легковушки погиб
Под Нижним Тагилом 31-летний водитель ВАЗ – 2110 погиб при столкновении с грузовиком МАЗ.
Обновлено в 00:07