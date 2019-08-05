Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Чеченской Республики, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Евгений Харин и Одисе Роши.

Общество Прокуратура Москвы проверяет факты участия детей в незаконных акциях Московская прокуратура проводит проверку по фактам участия в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа людей с малолетними детьми и несовершеннолетних.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Происшествия Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.

Политика ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидировали Напомним, пожар и последующая детонация боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли накануне вечером.

Политика Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло» В 1992 году Коломойский вместе с Боголюбовым создал крупнейший банк Украины Приватбанк и впоследствии учредили группу «Приват».

Армия и оружие Пентагон намерен предотвратить операции Турции на севере Сирии Как сказал американский министр обороны время визита в Токио, США намерены предотвратить турецкие операции в Сирии, потому что «такие действия Турции стали бы неприемлемыми» и могли бы нести угрозу американским силам, которые работают с отрядам Сирийских демократических сил (SDF).

Экономика Крупнейшие американские газетные издательства объявили о слиянии В США объявили о слиянии медиахолдинг GateHousе, который издает газеты в 39 штатах, и компания Gannett, выпускающая общенациональную газету USA Today, а также множество локальных изданий.

Армия и оружие Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.

Политика На Украине возбудили дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы Ранее экс-замглавы администрации президента времен Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Петра Порошенко.

Армия и оружие В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов По поручению премьер-министра РФ губернаторам предстоит привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве выполнения национальных проектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду, Минпросвещения и Минэкономразвития объяснить причины срыва сроков нацпроектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщает РИА Новости.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

Технологии Структура ФСБ получила право на разделегирование доменов Отмечается, что мера по разделегированию не закреплена в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор.

Авто Итальянцы представили модификацию Militem Hero на базе Jeep Renegade Итальянская мастерская Militem, специализируется на создании роскошных версий моделей Jeep и Ram, воплощает в жизнь любые капризы заказчиков.

Наука В Канаде нашли окаменелости хищников кембрийского периода Особь была дальним родственником аномалокариса. Это высший хищник, который жил в море, отмечает N+1.

Политика Власти Москвы согласовали проведение акции КПРФ 17 августа Мэрия Москвы согласовала КПРФ проведение акции за честные выборы в Мосгордуму 17 августа на проспекте Сахарова.

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Недвижимость Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам По подсчетам Frank RG, в августе минимальную ставку снижал Газпромбанк — до 9,8%. Но такая ставка доступна только при оформлении обязательного страхования (без страховки она увеличивается на 5–6 п.п.). По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам на более чем один год за май (по последним данным) составила 13,4%.

Футбол Роналду одобрил переход Икарди в «Ювентус» Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в команде форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.