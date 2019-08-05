Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче ГлушаковаVprognoze.ru 17:17
«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» в поединке чемпионата России. Встреча четвертого тура состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Первая половина встречи прошла без забитых мячей.
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Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском попали на видео
Напомню, что взрывы боеприпасов на военном складе начались сегодня. На складе бушует пожар, слышны постоянные хлопки.
Обновлено в 13:09
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Две неопознанные ракеты запущены с территории Северной Кореи в сторону Японского моря, сообщает 6 августа Yonhap.
Обновлено в 20:08
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 19:25
Космос
Китай построит самый мощный атмосферный лазерный радар
Радар будет использовать лазерный луч высокой энергии, который сможет проникнуть сквозь облака, пройти дальше МКС и достичь окраин атмосферы за пределами орбитальной высоты большинства спутников наблюдения.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Космос
Космический грузовик Cygnus отстыкуется от МКС и полетит запускать спутники
Американский космический грузовик Cygnus, созданный компанией Northrop Grumman, во вторник покинет МКС, к которой он был пристыкован более трех месяцев, сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.
Обновлено в 17:40
Наука
Электроны нарушили закон сохранения импульса при облучении светом
Физики из США неожиданно обнаружили, что падающие на поверхность золотой фольги фотоны притягивают свободные электроны, хотя закон сохранения импульса предсказывает другое направление тока.
Обновлено в 14:05
Кино
Режиссером нового «Венома» станет Энди Серкис
Отмечается, что в новой части фильма одну из главных ролей снова сыграет Том Харди.
Обновлено в 20:17
Авто
Ателье Startech представило пакет для Range Rover Evoque
Сообщается, что в скором времени Startech выпустит полный аэродинамический пакет для Range Rover Evoque.
Обновлено в 09:42
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду
Сбербанк запустил сервис, с помощью которого клиенты смогут оплачивать покупки через платежный сервис «Плати QR».
Обновлено в 07:44
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Политика
Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»
Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по госдолгу до конца 2019 года
В украинском минфине заявили, что Киеву придется выплатить до конца 2019 года 169 млрд гривен (примерно $6,6 млрд) по внутреннему и внешнему госдолгу.
Обновлено в 20:29
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:32
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Здоровье
Новосибирские медики получили новые автомобили скорой помощи
2 августа губернатор Андрей Травников вручил медикам из районов области ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель».
Обновлено в 05:33
Здоровье
Во время смога от лесных пожаров на Алтае снизились обращения за медпомощью
Смог от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области не ухудшил состояние здоровья жителей Алтайского края.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Футбол
Тадич стал новым капитаном «Аякса» после ухода де Лигта
Сербский полузащитник «Аякса» Душан Тадич стал новым капитаном амстердамского клуба. Об этом сообщил официальный аккаунт «Аякса» в Twitter.
Обновлено в 15:13