Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в ГрозномSportbox.RU вчера в 14:50
Грозненский «Ахмат» на своем поле нанес поражение «Оренбургу» в заключительном матче 4-го тура чемпионата России. В первом тайме команды не порадовали зрителей голами.
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Вы вряд ли смотрели «Ахмат» – «Оренбург», а там Деспотович забил лучший гол тура
Sports.ruвчера в 15:00
«Оренбург» проиграл в Грозном. Это четвертое поражение приуральцев в четырех турах
Советский спортвчера в 14:51
Гол в стиле Роналду и роковая ошибка Довбни — в обзоре игры «Ахмат» — «Оренбург»
Чемпионатвчера в 15:52
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Происшествия
Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась
Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Обновлено в 00:29
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В Рязанской области при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля погибли шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 00:45
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
В июне 1942 года подводная лодка была отправлена на Алеутские острова, которые с юга ограничивают Берингово море.
Обновлено в 00:36
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк
33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и начала публиковать фото и видео с Таисией.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
Северная Корея похитила с помощью хакеров 2 миллиарда долларов
Граждане КНДР осуществили множество кибератак на другие страны и похитили таким образом около двух миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено вчера в 10:36
Экономика
«Ъ»: ВАРПЭ просит 20 млрд рублей на судостроение Дальнего Востока
Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) попросила правительство выделить 20 млрд рублей из Фонда развития промышленности (ФРП) на модернизацию верфей Приморского и Хабаровского краев, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо президента ВАРПЭ Германа Зверева вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке
В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Журналисты призывают подписать петицию против российских властей
Авторы петиции призвали его «остановить политический террор, развязанный против народа нашей страны правоохранительными органами».
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», раскрыла основные характеристики этих боеприпасов, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков
Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
В Германии ответили на заявления МИД России о вмешательстве
Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что российский МИД доведет до властей США и Германии сведения о том, как их дипломаты и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Авто
Голландец построил DeLorean с дистанционным управлением
Именно сцена из легендарного фильма вдохновила голландца Бьорна Хармса на создание DeLorean с дистанционным управлением.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено вчера в 15:41
Футбол
«Эвертон» арендует у «Монако» Сидибе с правом выкупа
По информации Sосcer Link, это будет аренда с правом последующего выкупа.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Пассажирский самолет задымился при посадке в Валенсии
Обновлено вчера в 20:56
Футбол
Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды
Обновлено вчера в 18:33