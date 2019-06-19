Футбол

«Ахмат» обыграл «Марибор» в товарищеском матчеЧемпионат 13:55

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Грозненский "Ахмат" в товарищеском матче обыграл словенский "Марибор" со счётом 3:2. Встреча состоялась в Австрии, где "Ахмат" проводит предсезонный сбор. Победу российскому клубу принесли голы Андреса Понсе, Олега Иванова и Бернарда Бериши.
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