Футбол
«Ахмат» обыграл «Марибор» в товарищеском матчеЧемпионат 13:55
Грозненский "Ахмат" в товарищеском матче обыграл словенский "Марибор" со счётом 3:2. Встреча состоялась в Австрии, где "Ахмат" проводит предсезонный сбор. Победу российскому клубу принесли голы Андреса Понсе, Олега Иванова и Бернарда Бериши.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия
Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома
Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Культура
«Квартал 95» объявил кастинг на роль Зеленского
Обновлено в 15:53
Политика
Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы
В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Политика
Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17
Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Происшествия
У погибшего депутата Рады пропали ювелирные изделия
Полиция проверяет информацию о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата Рады Дмитрия Тымчука, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:56
Политика
Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Общество
Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал празднование чемпионства «Зенита» в самолёте сумасшествием.
Обновлено в 16:57
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 17:01
Политика
Гуайдо заподозрил Мадуро в продаже здания консульства в США
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы хотели продать здание бывшего консульства республики в США.
Обновлено в 17:16
Авто
BMW представила 8-Series Gran Coupe
Компания BMW представила новую модель 8-Series Gran Coupe, вошедшую в линейку возрожденной 8-Series.
Обновлено в 03:16
Хоккей
Драфт НХЛ-2020 пройдет в Монреале
В 2020 году драфт НХЛ состоится в Монреале, сообщает официальный Твиттер лиги. В последний раз драфт проходил в Монреале в 2009 году.
Обновлено в 14:13
Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке
По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Теннис
Хуан-Мартин дель Потро снялся с турнира в Лондоне
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало
Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.
Обновлено в 08:02
Футбол
«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара
"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00