«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в ГрозномКавказский узел вчера в 14:03

Футболисты грозненского "Ахмата" сегодня со счетом 2:1 выиграли в матче 28-го тура чемпионата России 2018/19 у самарских "Крыльев Советов". Жители Грозного рассказали, что их посещения матчей «Ахмата» контролируют представители организаций и вузов.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.

Общество В России изменились правила получения детских пособий Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".

Единоборства UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.

Происшествия Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Спорт Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады Школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады, которая прошла в Австралии.

Шоу-бизнес Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.

Авто Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.

Политика WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Политика Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.

Политика В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.

Политика Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.

Армия и оружие Япония разместит девять конвертопланов на военной базе около Токио Закупаемые у США конвертопланы Osprey будут размещены на базе сухопутных сил в Кисарадзу, на восточном берегу Токийского залива, в зоне японской столицы.

Происшествия Опубликовано видео картин Айвазовского с затонувшего корабля Видео с полотнами известного живописца Ивана Константиновича Айвазовского, обнаруженными на затонувшем более 100 лет назад корабле, опубликовано в Сети.

Авто В сети появилось видео гонки спортивных универсалов Портал Autocar опубликовал видео гонки на половину мили самых быстрых немецких спортивных универсалов Audi RS6, Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.